‘Un amor que nació desde la realidad’: Leonora Jiménez dijo sí a su novio

La exmodelo, Leonora Jiménez, anunció este jueves 6 de octubre a través de su cuenta de Instagram su compromiso, mediante una foto que deja ver el anillo con el cual dio el sí a su pareja, el ciclista Mariano Herrera, con quien inició su relación en momentos difíciles de su vida.

“¡Fue completamente sorprendente!”. Actualmente se encuentran en la cadena montañosa de los Pirineos, frontera natural entre España y Francia, y fue justamente ahí, en una de esas montañas, donde Herrera sorprendió a su amada con la propuesta de matrimonio. Según dijo ella, “no me lo esperaba”.

Leonora Jiménez pasa de modelar en las pasarelas a organizar eventos de ciclismo

De momento se encuentran disfrutando de la propuesta, aún no tienen fecha prevista para la boda, pero la exmodelo afirmó que probablemente sea a finales del próximo año.

La empresaria contó a La Nación que ella y su amado eran compañeros en un equipo de ciclismo. Debido a una lesión, ella debió dejar de lado el deporte, momento en que Herrera se convirtió en su mejor amigo y juntos vivieron un proceso de transformación.

“Fuimos orugas por mucho tiempo, nos conocimos y nos hicimos amigos cuando aún éramos orugas, llenos de retos personales, llenos de inseguridades por el pasado”, es parte de la historia que cuenta Jiménez.

Ambos se convirtieron en mejores amigos justo cuando estaban atravesando momentos difíciles. Pero hace poco más de un año, decidieron pasar la etapa de amigos y convertirse en pareja. “Esa amistad se transformó en un amor muy genuino, muy real, basado en una realidad”.

Leonora Jiménez y su prometido Mariano Herrera se conocieron cuando eran compañeros en un equipo de ciclismo. (Instagram de Leonora Jiménez)

Justamente haberse conocido en momentos tan difíciles fue lo que les hizo enamorarse de una manera muy real, sin aparentar. Se conocieron cuando estaban llenos de problemas financieros, de salud, y eso les unió aún más. Ella afirma que se casará con el amor de su vida.

“Me enamoré de vos cuando aparecías con comida del súper porque sabías que yo no tenía nada, me enamoré de vos cuando me cuidaste en el hospital”, escribió Jiménez en su Instagram, quien confirma que está al lado del hombre con el corazón más amable, lleno de valores, que logra sacar su mejor versión.

Su familia lo quiere 'como un hijo'

Jiménez contó que su familia está muy feliz, muy contenta, que el hecho de estar a la par de una persona que le ame, le respete y le valore hace que todos le apoyen. “Mi familia desde el principio lo recibió como un hijo más, como un hermano más”, afirmó.

Semanas atrás Leonora contó que cuando los dos andan juntos suelen recibir miradas discretas de la gente, porque Mariano es más bajo que ella, pero que eso la tiene sin cuidado.