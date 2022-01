Leonora Jiménez pasa de modelar en las pasarelas a organizar eventos de ciclismo

Al igual que cuando se sube a su bicicleta, la empresaria y modelo Leonora Jiménez no se deja intimidar por el recorrido o las caídas, tal y como sucede en su vida diaria.

No importa si los ascensos son fuertes y con alto grado de dificultad, o bien deba limpiarse los raspones al caerse; simplemente se levanta y continúa en competencia, dándole fuerte sobre los pedales.

La pandemia de la covid-19 le obligó a cerrar operaciones de su empresa, pero lejos de darse por vencida, al igual que cuando sale a pedalear, le dio más fuerte y se sostuvo de la manivela para reinventarse y cambiar el norte de sus actividades.

Leonora es el “cerebro” detrás de El Gran Fondo Andrey Amador y coorganizadora del evento ciclístico que se realizará el 13 de febrero próximo, saliendo a las 6 a. m. del paseo Colón y transitará por la ruta 27, con un recorrido corto de 60 kilómetros hasta Orotina y uno largo de 160 km, hasta llegar a Quepos.

Andrey Amador y Leonora Jiménez tienen más de un año planeando El Gran Fondo Andrey Amador, que se realizará el 13 de febrero. (JOHN DURAN)

Junto a Andrey, idearon una prueba apta para los amantes del ciclismo que además contará con el mejor ciclista latinoamericana del momento, como lo es el ecuatoriano Richard Caparaz, compañero del tico en el equipo Ineos y actual campeón olímpico de las justas de Tokio 2020, así como los españoles Alberto Contador, Óscar Pereiro y Joaquín Purito Rodríguez, entre otros.

Hasta el momento la empresaria bajo la marca Draft organizó tres ediciones del evento de ciclismo de ruta denominado Need for Speed, que tuvo una asistencia entre 700 y 1.000 ciclistas, en cada fecha, así como el duatlón (ciclismo y atletismo) de igual nombre (Need for Speed), donde compitieron 400 atletas, pero El Gran Fondo de Andrey Amador es hasta el momento su proyecto más ambicioso.

“Mi empresa siempre se ha dedicado a hacer experiencias únicas y que sean productos con propósitos. Lo hicimos en moda, los diseñadores nacionales y ahora estamos enfocados en ciclismo. Cuando conversé con Andrey (Amador), hace más de un año, le hablé sobre la posibilidad de realizar El Gran Fondo y teníamos muy claros nuestros objetivos”, comentó Jiménez.

“Sentimos que Costa Rica necesitaba aliento, esperanza. En ese momento era una emprendedora más que se había quedado sin sus empresas, que había tenido que despedir a muchas personas, (debido a la covid-19), cuyo estilo de vida cambió por completo y además tenía un tema de salud complicado. Yo era la cara visible de eso”, explicó.

Pese a toda la problemática y la situación económica que vive el país por la pandemia, Leonora estaba dispuesta a correr el riesgo, con la misma mentalidad que la había llevado a competir en eventos tan difićiiles como La Ruta de los Conquistadores, la cual ganó en su categoría en 2018.

“Me di cuenta que creando un proyecto de esta magnitud, usando un lenguaje como el deporte, que les llegue a todos y es para todos, podíamos generar un proyecto lo suficientemente poderoso para traer al país esperanza, aliento, una renovación, un espacio para volver a unirnos, para vincularnos y reconstruir el país que queremos”, enfatizó Jiménez.

“Eso es lo que pretendemos que suceda este próximo 13 de febrero y nos emociona muchísimo que Andrey se vinculara con estos valores. Para mí fue muy emocionante, por lo que sentimos una gran responsabilidad hacia Costa Rica y todas las personas, tanto las que va a participar, como las que van a vivir esa experiencia en está oportunidad”.

Ruta Conquistadores 2018 Leonora Jiménez participó en La Ruta de los Conquistadores del 2018, en la cual ganó su categoría. (JOHN DURAN)

Más difícil

Acostumbrada a moverse en el ámbito de la moda, Leonora, una vez que se inició en las competencias de ciclismo, vio el gran potencial de las competencias deportivas y fue allí donde giró sus ideas conociendo también sus limitaciones.

“Organizar un evento deportivo es más complicado que cualquier Fashion que haya hecho. El Gran Fondo Andrey Amador es mi principal reto a nivel de producción. Logramos cosas que jamás se lograron en moda, como la vinculación de los ministerios, las federaciones, el cierre de La Ruta 27 y muchisímos cosas que se mueven a través del deporte, un lenguaje que nos vincula a todos”, dijo Jimenez.

La empresaria insistió que el escuchar y estar cerca de las personas adecuadas ha sido la base del éxito para sus eventos.

“Tenemos la humildad de rodearnos de los mejores, de esas voces de experiencia y esas personas que han aportado para que verdaderamente podamos tener, no solo la veracidad, sino también la seguridad de que saben que se realizará de la manera adecuada y eso no viene solo de la comunidad ciclista, sino también de las entidades públicas que dan los permisos necesarios”, agregó Jiménez.

Cortesía:Leonora Jiménez La empresaria y modelo, Leonora Jiménez, conoció al ciclista eatadounidense Lance Armstrong en La Ruta de los Conquistadores del 2018. Cortesía: Leonora Jiménez

“La primera negociación compleja fue con La Ruta 27, cuando les propusimos cerrar de manera histórica la carretera más importante del país y es algo que nadie se podía imaginar que pudiera suceder. Sucedió porque Global Vía entendió nuestro propósito, creen que esto es importante y ellos cuentan con los componentes necesarios para que se ejecute de la manera adecuada”.

Leonora confía que El Gran Fondo sea un antes y un después y por eso espera la afluencia masiva de los ciclistas, quienes pueden inscribirse por medio de la plataforma Active: https://gfandreyamador.com/ y además obtener más información en las redes sociales del evento.

“Es un evento que tomamos con toda la seriedad. Este es el proyecto más masivo de ciclismo que se haya hecho en la historia de Costa Rica, pero además esperamos que sea el Gran Fondo más masivo de todo latinoamérica, por lo que esperamos tenga un impacto importantísimo, al ser un evento Carbono Neutral y confiamos en que sea un proyecto histórico”, relató Jiménez.