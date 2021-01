He tenido un desbalance hormonal severo que me ha generado una fatiga crónica que me ha impedido entrenar los últimos meses; realmente no me han podido diagnosticar. Gracias a Dios estoy con tratamiento y me estoy sintiendo mejor. Espero ya pronto poder volver a andar en bici. Pero mucho es generado porque el cuerpo es sabio y tiene maneras de expresarse. Soy una persona que tiene que asumir un rol jerárquico y de control. Todo puede descontrolarse pero yo no puedo parecer fuera de control. Todo puede caerse y yo no puedo caerme.