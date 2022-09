Tom Cruise confía su vida a la cienciología y esta sería la razón de sus divorcios

Muchas y muchos famosos de Hollywood practican distintas religiones, algunas un tanto polémicas, como en el caso de Tom Cruise, quien es un miembro muy activo de la cienciología, religión que significa “saber sobre el saber, o la ciencia del conocimiento”, de acuerdo a las palabras de su desarrollador: Ron Hubbard, quien apostó por construir esta forma de pensamiento en 1954 en Estados Unidos.

La llegada de Cruise a dicho organismo se dio en los 90, como contó Ron Miscavige en sus memorias. Ron era el padre del actual presidente de esta iglesia, David Miscagive. En su libro Ruthless, el fallecido exmiembro contó que David y el actor iniciaron una fuerte amistad en los 90, y que David comenzó a darle todo lo que el actor quería.

David inició su propio camino en la organización como fotógrafo y mensajero comodoro del fundador, Ron Hubbad, hasta que ascendió al puesto de presidente cuando Hubbad se retiró, en los 80.

De acuerdo a Ron, el objetivo de su hijo era tener un referente a nivel mundial de dicha organización, y lo logró, pues en el 2004, Tom Cruise y David fueron los maestros de ceremonias de la apertura del centro e Cienciología de Madrid. De acuerdo a El País, en ese año, la organización tenía 17.000 adeptos en España. Durante su discurso, registrado por este mismo medio, el actor compartió cómo es que la cienciología lo había ayudado.

“Me ayudó a encontrar la paz”, también comentó que su triunfo no solo personal sino laboral eran “el resultado de ser cienciólogo y tener herramientas”. Otras figuras de Hollywood como John Travolta son seguidores de esta religión , al igual que lo fue su esposa Kelly Preston.

Lo cierto es que en el ámbito personal, su religión le ocasionó problemas con sus parejas. Cruise se casó con Nicole Kidman en 1990 y se separaron once años después, con dos hijos de por medio, que la pareja adoptó. Una de las razones que siempre ha girado en torno a esa separación que argumentó “diferencias irreconciliables”, está en la religión de Tom.

Una de las más férreas detractoras de la cienciología es la actriz y exmiembro de la misma religión, Leah Remini, quien publicó un libro titulado Troublemaker: surviving Hollywood and Scientology, donde expone distintas situaciones de abuso por parte de la iglesia y sus principales exponentes, entre ellos Tom Cruise.

Leah también hizo la serie de televisión Leah Remini: Scientology and the Aftermath, con la que ganó varios premios, como el Emmy.

Durante los años en los que fue parte de la iglesia, Leah dijo que fue presionada por Cruise en diferentes momentos, uno cuando le pidió que frenara un documental negativo para la iglesia que se transmitiría en la CBS, donde ella hacía una serie. La iglesia negó todas las declaraciones de Leah, así como sus documentales respecto a dicha iglesia, argumentando que son falsos.

En el 2006, Tom Cruise se casó con Katie Holmes, pero ella le pidió el divorcio en el 2012, también pidió la custodia total de Suri, la hija de ambos. Cuando se separaron, Katie abandonó dicha religión y muchas de las teorías apuntan al deseo del padre de convertir a su hija en estas creencias como la causa del divorcio, así como su obsesión por la cienciología.

En una entrevista con The New York Post, Leah Remini dijo al respecto: “La cienciología considera a Katie una persona supresiva, un enemigo, y por lo tanto Tom cree, como todos los cienciólogos, que no puede estar conectado con Suri”, pero agregó que el plan del actor sería atraer a su hija a dicho mundo de más grande.

