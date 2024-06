Tipí Royes se lesionó el hombro en caída y ahora necesita ayuda para una cirugía

Aunque siempre se le ve sonriente y de muy buen humor, desde hace varias semanas un dolor muy fuerte aqueja al cantante nacional Tipi Royes, una de las voces del grupo Marfil. El artista tuvo un accidente a finales de abril y se lesionó el manguito de los rotadores de su hombro derecho, por lo que debe someterse a una cirugía para reparar el daño.

Royes, de 70 años, sufrió una caída durante una actividad familiar en un centro de eventos en Alajuela. Ese día, según recordó, llovió mucho y el piso estaba mojado, pero no había ninguna señalización al respecto, por lo cual él caminó tranquilamente y se cayó.

Desde entonces, el artista se ha realizado exámenes, ultrasonidos y radiografías en un centro médico privado. Hasta el momento, sabe que debe someterse a una cirugía que le costará ¢7 millones. Para recaudar estos fondos, varios amigos suyos del medio, como Alejandro Rueda y Toledo, están realizando una campaña llamada “7.000 a ¢1.000″, solicitándole al público que done ¢1.000 para alcanzar la meta.

El cantante explicó que él tiene seguro social y también una pensión como músico, pero debido al fuerte dolor y la necesidad de hacer la cirugía lo antes posible para su bienestar, tomó la decisión de realizarla de manera privada. Además, afirmó que respeta los tiempos y el orden de los demás asegurados y que sabe que en el sistema público podría tardar mucho tiempo en ser operado.

De acuerdo con un dictamen médico que el intérprete suministró a este medio, la caída le provocó una rotura completa del músculo supraespinoso, bursitis en la corredera bicipital y un pinzamiento de grado III.

Sobre el apoyo que ha recibido de sus colegas y personas cercanas, Royes afirmó que se siente muy agradecido. “Estoy recogiendo lo que he sembrado, porque siempre que puedo estoy ahí para ayudar a cualquier persona. Siempre digo que sí. Me he ganado el cariño y el respeto de los compañeros. Los artistas de Costa Rica somos muy solidarios”, dijo.

En cuanto al dolor, contó que está tomando pastillas y que utiliza un cabestrillo todos los días, aunque a veces se lo quita porque se le duerme la mano. Para dormir ha sido complicado, aunque ya sabe en qué posición debe estar para conciliar el sueño. En cuanto al trabajo, sigue cantando y haciendo eventos, ya que cuida de su hombro mientras tanto. “Uso el micrófono en la mano izquierda y cuido mucho mis movimientos”, aseveró.

Sin embargo, hay otro trabajo extra que Tipi realiza para apoyarse en sus gastos: la preparación y venta de patí, algo que ahora no puede hacer porque no puede usar su mano por completo.

El cantante quiso aprovechar esta nota para enviar un fuerte agradecimiento a las personas que lo han ayudado con donaciones. Incluso narró que una persona le depositó ¢500 y que esa es la muestra más grande de cariño y de ganas de apoyarlo.

Para sumarse a esta campaña de recolección de fondos, usted puede hacer su depósito al Sinpe Móvil 8774-4823 a nombre de Rogelio Royes.