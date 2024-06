Taylor Swift se ganó a los principitos: así fue su encuentro con George, Charlotte y William

Taylor Swift logró conquistar al príncipe William y sus dos hijos mayores George y Charlotte, al menos musicalmente hablando.

El heredero al trono británico y sus hijos de 10 y 9 años, respectivamente, disfrutaron del primer espectáculo que la cantante estadounidense ofreció en el estadio de Wembley, en Londres, este viernes 21 de junio, como parte de su gira internacional The Eras Tour.

Taylor Swift, el príncipe William y sus hijos George y Charlotte lucieron muy sonrientes. (Instagram)

Sin embargo, los miembros de la familia real no solo disfrutaron del espectáculo en el día del cumpleaños del príncipe de Gales, sino que tuvieron la oportunidad de conocer a la intérprete de Lover y Bad Blood en camerinos. Así quedó registrado en las redes sociales tanto de la megaestrella pop, como de los príncipes.

“Gracias Taylor Swift por una gran velada”, se lee en el post de Kate Middleton y el príncipe William, en el que se ve a la cantante sonriendo junto a los niños y su padre, mientras ella toma el selfie.

Pero como una foto no era suficiente, Taylor hizo lo propio en sus redes sociales, donde compartió otro selfie en el que también aparece su novio, Travis Kelce.

El príncipe William celebró sus 42 años este viernes, mientras Taylor era recibida frente al Palacio de Buckingham por la guardia real y la banda, que tocaba en perfecta coordinación Shake It Off, unos de los grandes éxitos de la artista.

Esta no es la primera vez que Taylor y el príncipe William se conocen, pues en el 2013 la cantante fue parte de un concierto benéfico en Centrepoint, en el Palacio de Kensington, en el que también estaba el hijo mayor del rey Carlos y la princesa Diana. En esa ocasión, Swift subió al escenario al heredero al trono británico para cantar junto a ella y Jon Bon Jovi Livin’ on a Prayer.

Taylor Swift deseó un feliz cumpleaños al príncipe Guillermo junto a una 'selfie' en la que también aparece su novio Travis Kelce. (Instagram)

“Taylor Swift estaba a mi izquierda y, después de sonar la primera canción, hubo una pausa y ella se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: “Vamos, Guillermo. Vamos a cantar. Al día de hoy, aún no sé qué me pasó... Incluso todavía me ruborizo al recordarlo y no entiendo por qué cedí”, había dicho en el 2021 el príncipe, en el podcast Time to walk, de Apple.