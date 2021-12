‘Spider-Man: No way Home’ ya es la película más grande del año a nivel global y el mayor hito en tiempos de pandemia

Spider-Man: No way Home continúa superándose a sí misma. La cinta que rompió récords de taquilla en su primer fin de semana es, además, la primer película que en tiempos de pandemia logra recaudar más de $1.000 millones en todo el mundo.

Como si esto no fuera mucho, el filme acaba de ocupar el primer lugar en la lista de las cintas de más recaudación de la historia de Sony Pictures en Estados Unidos.

La película de Sony Pictures y Marvel Studios, protagonizada por Tom Holland, se posicionó en sus primeros 11 días de estreno como la más exitosa de este 2021, según los números en taquilla. La noticia de los $1.000 millones llegó esta Navidad.

Con sus números, Spider-Man: No way Home se posiciona por delante de The Battle at Lake Changjin (que alcanzó $904 millones) y de la misma Star Wars: The Rise of Skywalker, cinta que obtuvo $1.073 millones en diciembre del 2019, recuerda Forbes, que asegura que la No Way Home ya sobrepasa los $1.300 millones.

'Spider-Man No Way Home' trajo de vuelta a Tom Holland como protagonista. La cinta ha sido un éxito de taquilla con la recaudación de más de $1.000 millones. Foto: Marvel

[ ‘SpiderMan No Way Home’: Disney plus anuncia que la película se verá en HBO Max ]

Para dimensionar los buenos números del filme del personaje arácnido, TMZ recuerda que desde la llegada de la pandemia, la industria del cine ha recaudado unos $4.000 millones (en el 2019 la suma fue de $11.000 millones) y de esos ya la cuarta parte es para Spider-Man: No Way Home, una cinta que ha recibido ovaciones desde su arribo a la pantalla grande.

TMZ informó que se proyecta que No Way Home supere a su antecesora Spider-Man: Homecoming (2017) que recaudó $1.100 millones, sin embargo y según los números de Forbes, la novedad ya alcanzó ese nuevo récord.

Otra noticia alrededor de la película que ha causado euforia en la fanaticada es que la nueva cinta del héroe Peter Parker no llegará a la plataforma de Disney Plus, pues la exclusiva la tiene HBO MAX.

[ Estrellas de ‘Spider-Man’ le piden a la gente que no hagan ‘spoilers’ de ‘No Way Home’ ]

Visto lo visto, es de esperarse que las cifras extraordinarias conviertan el filme en una aventura realmente apoteósica. Con solo lo que lleva hasta ahora, ya está grabada como un referente en la historia de los hits cinematográficos de todos los tiempos y sí, especialmente, en los tiempos de pandemia.