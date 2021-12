‘SpiderMan No Way Home’: Disney plus anuncia que la película se verá en HBO Max

Hay novedades importantes para la fanaticada de SpiderMan: No Way Home. Disney plus anunció a sus usuarios que la esperada cinta no llegará a su plataforma de streaming.

Recientemente, Disney Latinoamérica informó a través de su cuenta de Twitter que es HBO MAX quien tiene la exclusiva y subirá la ansiada cinta en su sitio. Si bien no hay una fecha específica, informaciones preliminares indican que el filme, que es la sensación del momento, estará disponible en el primer semestre del 2022.

La duda surgió porque Disney Plus acumula en su catálogo la mayoría de cintas de Marvel.

La emoción por 'SpiderMan No Way Home' no se detiene: crece. Foto: Marvel

Luis Durán, general manager de HBO Latinoamérica ha ido dando pistas en redes sociales en las que hace creer que la llegada de lo más nuevo del hombre araña puede ocurrir pronto.

El éxito de la película ha sido tal que quienes ya la vieron no contienen su emoción, al punto de que los protagonistas Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon ya le pidieron a los fans que no hagan spoilers. Asimismo, la buena acogida puede cuantificarse: desde su estreno, a mediados de diciembre, se han recaudado cerca de $121 millones en el mundo.

Las opiniones que han trascendido luego de que críticos vieran la cinta también entusiasman a la audiencia, pero no se atreven a delatar nada de lo visto.

Para Peter Debruge, de Variety, Spider-Man: No Way Home puede significar el regreso a la franquicia de algunos seguidores que se alejaron. “Parte del público que se había separado de las películas de Spider-Man durante el camino se verá recompensado. Podrían darle a esto una oportunidad más”, dijo.

Scott Menzel, de We Live Entertainment, aseveró que esta película es la mejor de Marvel de todos los tiempos.

“Es un tributo al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia. Los fans del ‘lanza-telarañas’ van a perder la cabeza cuando vean esto”, agregó.