Revelada causa de muerte de Alec Musser, actor de ‘Son como Niños’

Alec Musser, reconocido por su participación en la película Son como Niños, falleció el viernes 12 de enero en su residencia en California, Estados Unidos. Aunque en ese momento los informes no indicaron la causa de su muerte, se confirmó que el actor se quitó la vida.

Causa de la muerte del actor Alec Musser, reconocido por su participación en el filme 'Son como niños', sale a la luz. (Twitter)

Según informes de medios como Hollywood Reporter y Variety, Musser perdió la vida a causa de una herida de bala en el pecho, autoinfligida, según determinó el médico forense del condado de San Diego.

El informe señala que Paige Press, su prometida, descubrió a Musser inconsciente en el baño, con un arma de fuego cerca y una aparente herida de bala autoinfligida en el pecho. Paige llamó inmediatamente al 911. A pesar de la llegada rápida de los paramédicos, se confirmó la muerte del actor.

Paige expresó su angustia a través de Instagram: “Murió el amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte. Mi corazón está roto”, añadiendo elogios hacia él como el “mejor prometido que pudo haber jamás”.

La muerte de Musser no fue clasificada como homicidio, ya que no hubo elementos externos involucrados, aparte de la bala autoinfligida.

Varios artistas que compartieron pantalla con Musser en Son como Niños, como la actriz Salma Hayek, también lamentaron la tragedia. Hayek publicó un video de la película en memoria de Musser, destacando su amabilidad y profesionalismo.

El actor Adam Sandler se unió al duelo: “Me encantaba este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”.

¿Quién fue Alec Musser?

Alec Musser fue un actor y modelo fitness estadounidense que alcanzó la fama televisiva con programas como Wanna Be a Soap Star y All My Children. Su colaboración con Adam Sandler en Son como Niños lo llevó al punto más alto de su carrera. Musser también era conocido por su presencia activa en redes sociales, compartiendo su vida cotidiana, practicando deportes y mostrando su rutina en una plataforma dedicada.

El 8 de enero, Musser compartió su última publicación en Instagram, donde se le vio practicando surf en el océano Pacífico. A pesar de no tener proyectos recientes en Hollywood, mantenía una sólida base de seguidores en la plataforma.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida consideró el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.

