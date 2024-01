Antoni Porowski, de ‘Queer Eye’, de Netflix, visitó Costa Rica y se dio gusto con la comida tica

El chef y actor canadiense Antoni Porowski, reconocido por su destacado papel como experto culinario en la exitosa serie Queer Eye, con un premio Emmy, disfrutó de unas vacaciones en las paradisiacas tierras costarricenses.

La Dirección de Migración y Extranjería confirmó a La Nación que la figura de Netflix estuvo presente en el territorio costarricense durante el lapso comprendido entre el 10 y el 16 de enero.

Recientemente, Porowski compartió a través de su perfil de Instagram una serie de relatos que documentan su placentera experiencia en las playas de Costa Rica. Su destino específico en esta ocasión fue Puerto Viejo, Limón.

Entretenido junto a sus amigos con el juego de “La banana” en la playa, el actor expresó humorísticamente: “Pensamos que seríamos los primeros en no ser expulsados”. En otra de sus historias, recomendó entusiastamente: “No puedo recomendar lo suficiente si te gusta la vida silvestre. Pocas personas y perezosos”, señaló Porowski.

Este modelo y presentador, de 39 años de edad, también compartió diversas imágenes en su perfil de Instagram, el cual cuenta con más de 4,2 millones de seguidores. En estas fotografías, se le puede ver sosteniendo una piña y una sandía, así como degustando el típico platillo nacional, rice and beans.

En relación a una instantánea en la que aparece junto a sus amigos frente a un espejo, Porowski escribió: “Pura vida con el grupo impuro que conozco”.

En cuanto a su carrera profesional, además de su destacada participación en la serie Queer Eye (2018), National Geographic anunció recientemente su papel protagónico en la próxima serie documental titulada No Taste Like Home with Antoni Porowski, producida desde el Studio Ramsay Global del renombrado chef británico Gordon Ramsay.

Esta serie documental sigue a Porowski en un fascinante viaje para descubrir las ricas herencias culinarias de celebridades mundiales, explorando las tradiciones alimentarias, las técnicas y las experiencias de sus antepasados. En cada episodio, Porowski guía a su ilustre invitado en un inigualable viaje hacia el descubrimiento cultural y personal.

Otro logro destacado en la carrera de Porowski fue la publicación de su primer libro de cocina en 2019, titulado Antoni in the Kitchen. Este compendio no solo ofrece recetas deliciosas y accesibles, sino que también comparte anécdotas personales y valiosos consejos para cocinar con maestría.

