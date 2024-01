Luis Miguel luce ‘más guapo que nunca’ en un nuevo comercial

El reconocido cantante mexicano, Luis Miguel, cautiva a sus seguidores al protagonizar un nuevo anuncio, siendo catalogado como “más guapo que nunca” según comentarios de internautas.

Es bien sabido que el “Sol de México” se concentra únicamente en su interpretación durante sus presentaciones en vivo, prescindiendo de saludos y agradecimientos. Sin embargo, este detalle no afecta la devoción de sus admiradores, quienes siempre dedican un aplauso a su ídolo. A pesar de su enfoque en los escenarios, se destaca que a lo largo de su carrera, Luis Miguel participó en pocos comerciales, según informó El Universal, medio mexicano.

Luego de una exitosa gira en 2023, el artista inicia el 2024 con sus conciertos, programando la primera presentación del Luis Miguel Tour para este 17 de enero en República Dominicana. Como antesala a estos eventos, compartió en sus redes sociales su participación en un comercial que resalta la importancia de la familia y la valorización de los momentos agradables en la vida.

Esta no es la primera incursión del intérprete de 53 años en el ámbito publicitario. En su juventud, protagonizó un anuncio de papas fritas, modificando la letra de su conocida canción No me puedes dejar así. En 2003, fue la cara de un comercial de cerveza mexicana, y al año siguiente, luciendo un elegante esmoquin negro, protagonizó un anuncio de populares chocolates.

En 2020, generó gran controversia al participar en un comercial de una plataforma profesional de entrega de comida que facilita la conexión entre clientes, tiendas y repartidores. En esa ocasión, los memes inundaron las redes debido al aspecto notablemente bronceado del intérprete, provocando críticas.

No obstante, en su más reciente aparición comercial, Luis Miguel despierta suspiros al lado de una marca de seguros. En este anuncio, el intérprete de O tú o ninguna asume el papel de anfitrión familiar, siendo el portavoz de un brindis especial cuando sus invitados se reúnen frente a él.

Sonriente, mientras eleva una copa y luce lentes oscuros junto a un traje en tono champán, expresa: “La vida se compone de momentos únicos”.

Por su parte, la presidenta de mercado de la marca comentó: “Nos emociona presentar a Luis Miguel como el vocero famoso de la inauguración para enfatizar los principios distintivos de nuestra empresa: la compasión, la atención y el respeto, así como la importancia de la familia: valores que coinciden con los de la comunidad latina”, expresó la presidenta de mercado de la marca.

Los cibernautas concuerdan en que, sin lugar a dudas, en este comercial Luis Miguel se presenta “más guapo que nunca”, en plenitud y en uno de los mejores momentos de su carrera. Aunque se encuentra enamorado de la diseñadora española Paloma Cuevas, cabe destacar que está distanciado de los dos hijos que tuvo con su exesposa, la actriz Aracely Arámbula, quien actualmente está en una disputa legal por la pensión de los hijos, Miguel y Daniel.

Luis Miguel luce "más guapo que nunca" en un reciente comercial, afirman sus seguidores.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

LEA MÁS: Luis Miguel roba suspiros con sus brazos musculosos