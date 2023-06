Presentadora Mimi Ortiz reveló que estuvo a punto de morir

La influencer, presentadora y empresaria Libni Mimi Ortiz contó a sus seguidores de Instagram que la semana pasada tuvo una complicación de salud que la dejó al borde de la muerte.

Ella reveló, mediante una transmisión en vivo de Instagram, que se realizó un cambio de implantes de senos, cuya operación salió bien, pero conforme se acercó el día de quitarse los puntos, empezó a preocuparse por su salud.

La influencer compartió en sus redes imágenes de cuando estuvo internada en el hospital. Foto: Instagram

Ortiz cuenta que el 25 de mayo, justo cuando estaba viendo la final entre Saprissa y la Liga, empezó a sentirse descompensada.

“Tenía náuseas, mareos, dolor de cabeza, pensando que era por mi ciclo menstrual, pero al día siguiente me levanté con los senos inflamados, debajo de la axila tenía inflamado y me lo estripé, y me salió agua de la herida del seno, pero eran chorros lo que salía”, contó.

La presentadora, recordada por su paso en programas de Teletica, Multimedios y VMLatino, cuenta que fue al Hospital San Juan de Dios para ser revisada ya que tenía fiebre, escalofríos, arritmia cardiaca, fatiga, presión baja y un sentimiento generalizado de descompensación.

El médico le indicó que debía operarse de emergencia porque existía la posibilidad de que entrara en choque séptico. “Estuve a punto de morir”, contó la influencer, “estuve a dos horas de entrar en choque séptico y perder mi vida”.

Fue entonces que la presentadora decidió irse al Hospital Cima para ser operada de emergencia, donde fue internada por varios días. Allí le detectaron una bacteria llamada Staphylococcus aureus, la cual fue la que provocó esta complicación.

Ortíz, de 32 años, ha tenido un paso importante en televisión y ahora dirige su propia empresa: Circe Boutique. Foto: Instagram

“En 20 minutos estaba en el quirófano con todas las muestras del líquido que me salían; nadie entendía qué estaba pensando. Yo el día anterior estaba perfecta”, expresó.

El grupo de doctores que la atendió le dijo que debía quitarle los implantes para asegurar que no tuviera complicaciones, ya que corría mucho peligro. “Si la bacteria hubiera entrado en el torrente sanguíneo, ahí no habría nada que hacer”, confesó Ortiz.

La operación fue exitosa y, este fin de semana, Ortiz regresó a su hogar, donde continúa recibiendo tratamiento.

Les detalló a sus seguidores que en los próximos días le harán algunos estudios para determinar que todo esté bien con su cuerpo.

“Estoy muy pendiente de mi salud y agradecida con todo el equipo médico”, agregó.

Mimi Ortiz suele mantenerse muy activa en redes sociales, donde contó sobre su difícil experiencia en el hospital. Foto: Instagram

Ortiz también explicó que se decidió a hacer un cambio de implantes de senos porque ella se había operado hace ocho años y, en el 2021, cuando se convirtió en madre, tuvo problemas de mastitis y, en aquel entonces, el doctor le recomendó hacerlo.

Este año su hijo dejó de amamantar, por lo que ella decidió someterse a la cirugía en mayo.