Amanda Moncada: ‘Mi enfermedad no me quita las ganas de ir al gym y ser feliz’

Desde que, a finales del año pasado, Amanda Moncada anunció que fue diagnosticada con cáncer de pulmón, la empresaria de moda ha compartido su optimismo y asegurado que lleva un camino luminoso en su combate contra la enfermedad.

Esta misma semana, de hecho, tuvo una buena noticia. Ella cuenta que se siente muy feliz porque encontraron unos medicamentos óptimos para la mutación cancerígena que le fue diagnosticada. “Me siento muy optimista”, dice, tras las citas que tuvo en el Hospital Calderón Guardia donde le expresaron que en los próximos días le harán llegar la medicación.

“Tengo una mutación muy rara, que solo el 3% de las personas diagnosticadas lo tienen. Lo bueno es que sí descubrieron un tratamiento especializado y esta buena noticia hace que siga manteniéndome feliz y con muchas ganas”, dice.

Amanda Moncada dice llevar una vida saludable y muy activa. Se despierta temprano y emprende una jornada cargada de actividades que la nutren emocionalmente. Foto: Cortesía

La experta en moda dice llevar una vida normal, con un estilo de vida saludable. Se despierta todos los días a las 6 a. m. para encontrar un balance entre ejercicio, alimentación, trabajo y sueño.

“Mi enfermedad no me quita mis ganas de ir al gym, de sentirme activa y de hacer todo lo que me gusta”, asegura.

Agenda llena y feliz Copiado!

Esta misma semana, Moncada tiene entre sus planes un evento muy especial: se irá el fin de semana a España, en un viaje que le regalaron sus hijas y donde se reencontrará con algunas amigas suyas que residen en el Viejo Continente.

“Yo trato de mantenerme con hábitos saludables de vida y me siento muy feliz porque los doctores me dieron permiso para ir. Me tiene muy contenta que todo ese esfuerzo me permita estar vital”, cuenta.

Amanda Moncada continúa con sus proyectos, por ejemplo, sigue haciendo videos y promocionando la ropa de su tienda. Foto: Cortesía

Asegura que sus días tienen una agenda bastante establecida para poder mantenerse con ánimo y energía: a las 8 a. m. está en el gimnasio, donde hace aeróbicos y alza pesas; después recompensa el esfuerzo físico con jugos de zanahoria y remolacha; almuerza “buenos y fuertes” casados; no para de tomar agua durante sus horas laborales y se acuesta temprano para asegurar bastantes horas sueño.

“Yo no quiero que la enfermedad me arrebate todo lo que me hace feliz. Llevo una vida ordenada y estoy rodeada de mucho apoyo”, agrega.

La figura del medio televisivo explica que una parte muy importante de la ruta optimista que ha tenido es compartir esperanza para otras personas que también están en tratamiento contra el cáncer.

“Hay mucha esperanza, porque ahora estamos rodeados de la mejor medicina que hemos tenido en la historia. Hay grandes médicos y farmacéuticas trabajando por seguir progresando en esto. Creo que hay motivos para mantenerse con ganas de seguir con los tratamientos y tener fe”, cuenta.

La experta en moda dice que el ejercicio no puede faltar en su vida. Ella necesita estar en el gimnasio para sentirse activa. Foto: Cortesía

De hecho, en sus redes sociales, la modista se muestra activa y siempre sonriente. Como parte de la publicidad para su tienda, suele subir videos a TikTok donde posa con distintos vestidos y se mueve alegremente al ritmo de la música.

Ella asegura que el trabajo la ha hecho mantenerse con muchas aspiraciones y que su energía está concentrada en seguir desarrollando su negocio con el carisma que siempre la ha diferenciado.

“Siempre el trabajo es una bendición, más después de una época tan difícil como fue la pandemia”.

Moncada relata que ella vivió un duro golpe con la crisis económica que se disparó por el covid-19, pues debió cerrar sus tiendas físicas e inclusive tomar la dura decisión de sacar sus prendas de centros comerciales, donde históricamente había sido un sitio de interés para sus compradores.

Lo que le llama la atención es que, a pesar de los cambios y la transición digital, asegura que los clientes se han mantenido fieles a ella y, además, han sido vehículos de mensajes de esperanza y fortaleza para los momentos difíciles.

“Viera el montononón de mensajes que me mandan clientes y seguidores en redes”, dice, “no solo para apreciar el trabajo que hago con los diseños, sino para enviar mensajes de apoyo, de esperanza. La gente me escribe mucho y yo estoy muy agradecida”.

Amanda Moncada es recordada por su paso en 'Dancing with the Stars', donde compartió pista con el bailarín Billy Corado. (Mayela Lopez)

También, dice que es habitual que, cuando anda haciendo algún mandado en un centro comercial, la detienen para conversar un poco y compartirle su admiración.

“Tanto cariño me llena de mucha ilusión y muchas ganas. Yo quiero compartir esa felicidad con todos los que están pasando algo como esto; que sepan que hay mucho amor y esperanza alrededor de nosotros”, finaliza.