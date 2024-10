Padre de Liam Payne protagoniza emotivo momento frente a altar en Argentina

Buenos Aires. El padre del músico británico Liam Payne arribó este viernes a Buenos Aires y protagonizó una emotiva escena al visitar el altar improvisado frente al hotel donde el exintegrante de la banda One Direction murió el miércoles. La conmoción en el mundo del espectáculo seguía creciendo tras su deceso.

Geoff Payne llegó a la capital de Argentina a primera hora. Un equipo de esta agencia vio su camioneta salir horas después de la morgue, donde debía presentarse para reconocer el cuerpo de su hijo.

Por la tarde acudió al hotel CasaSur, donde ocurrió la tragedia, y al salir se detuvo en silencio ante el santuario improvisado que los fans desbordaron con fotografías, flores, cartas y velas durante tres días.

Rodeado por un centenar de fanáticas conmovidas, el padre de Payne se detuvo a leer mensajes, varios en inglés, besó algunas fotos y agradeció a las jóvenes su apoyo. Las directioners, como se conoce a las seguidoras de la banda, rompieron en llanto.

Liam Payne murió el miércoles a los 31 años al caer del tercer piso de su habitación de hotel en Palermo. En el cuarto había destrozos y estupefacientes. Aún faltan los resultados de las pericias toxicológicas.

La novia del cantante, la influencer Kate Cassidy, escribió en Instagram el viernes que lo había amado “incondicional y completamente” y que se sentía “totalmente perdida”. También se despidió públicamente la madre del hijo de siete años de Payne, la cantante Cheryl Cole, quien expresó que el pequeño tendrá que “enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre”.

Geoff Payne, padre de Liam Payne, visitó el altar improvisado que los fans levantaron en su honor. (JUAN MABROMATA/AFP)

Las estrellas británicas Ed Sheeran y Robbie Williams escribieron este viernes en Instagram que estaban conmocionados.

“Todos los recuerdos que tengo con él son increíbles, es una situación desgarradora”, afirmó Sheeran, autor de los éxitos Shape of You y Perfect. Por su parte, Williams, compositor de Feel y Angels, compartió una carta para Payne, diciendo que su muerte era una “trágica y dolorosa pérdida para su familia, amigos, fans y el mundo”.

El resto de los exintegrantes de One Direction, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, publicaron el jueves que estaban “completamente devastados” con la noticia. Styles también escribió que extrañará “siempre” a su compañero de banda, señalando que la mayor alegría de Payne era “hacer felices a los demás”.

La cantante Rita Ora, amiga personal de Payne, interrumpió un concierto en Japón diciendo que no podía “cantar ahora”. El DJ Steve Aoki escribió que lo echaría de menos, y las bandas Backstreet Boys y NSYNC también se sumaron al duelo en redes sociales. Celebridades como Camila Cabello, Halsey y Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, expresaron su pesar.

Mientras tanto, en el emblemático Obelisco de Buenos Aires, un centenar de directioners despidió a Payne el jueves con flores y canciones. La mayoría veinteañeras, algunas llevaron camisetas alusivas, lloraban y encendían velas por su ídolo de adolescencia.

Informe preliminar

Dos trabajadoras sexuales declararon que estuvieron con Payne horas antes de su muerte, consumieron alcohol, pero no lo vieron usar drogas. Posteriormente, tuvieron un problema con el músico porque este no quiso pagarles, según informaron fuentes judiciales al medio local La Nación.

El informe preliminar reveló que el cuerpo presentaba 25 heridas, con “hemorragia interna y externa” y que la muerte se produjo “a causa de la caída”. Debido a la posición del cuerpo, se dedujo que “Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

La fiscalía investiga el caso como “muerte dudosa”, aunque “todo hace indicar que el músico se encontraba solo al momento de la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, según el informe.

El 2 de octubre, Payne asistió a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires, con quien fundó One Direction en 2010 junto con los entonces adolescentes Styles, Tomlinson y Malik, tras presentarse en el concurso de la TV británica The X Factor. En 2016, el grupo anunció que haría una pausa indefinida, pero que no se separaría. En 2019, Payne lanzó su álbum en solitario “LP1″.