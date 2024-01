Nicki Minaj critica una de sus canciones y afirma que no la interpretará más

La rapera, de 41 años, Nicki Minaj, deleitó a la concurrencia durante su actuación de Nochevieja en el reconocido club nocturno E11EVEN en Miami, donde emitió críticas hacia su canción Starships.

A través de un video compartido por un seguidor en TikTok, Minaj, ataviada con un ceñido body negro, comenzó a entonar las primeras líneas del verso inicial de su exitosa canción del 2012, Starships, para luego interrumpirla de manera abrupta.

Luego de cantar brevemente parte de la letra, la influyente artista de hip-hop hizo un gesto para detener la pista de fondo. “Espera. Psiquiatra, psiquiatra, psiquiatra”, expresó Minaj a la audiencia. “Ya no interpreto esa canción, todos ustedes. No me gusta, ¿qué quieren que haga? Canción estúpida”.

Posteriormente, Minaj pareció revitalizar a la multitud con una versión de Super Bass en su lugar, afirmó la revista People. La intérprete de Moment 4 Life ya había manifestado en una entrevista del 2020 con Pollstar Live su aversión hacia Starships.

“Odio Starships, quiero decir, ¿Starships?”, Minaj le dijo a Pollstar Live en una entrevista del 2020. Me pregunto: ‘¿Por qué hice eso?’ Realmente lo pienso cada vez que lo escucho”.

Asimismo, expresó su descontento hacia algunas de sus otras composiciones durante la conversación. “Ojalá nunca hubiera grabado Anaconda. Me gusta el video, pero uf”, señaló Minaj. “Mi primera canción en solitario en Billboard fue Your Love. Hasta el día de hoy me gusta el video, pero odio la canción. Podría seguir y seguir”.

La lanzadora del muy anticipado álbum Pink Friday 2, secuela de su álbum debut certificado platino Pink Friday, celebró su cumpleaños número 41 a principios de diciembre del 2023, tras varios retrasos, según la revista anteriormente citada.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, compartió la lista de 22 canciones que componen el álbum, incluyendo colaboraciones con destacados artistas como Drake, Lil Uzi Vert, Future, Lil Wayne, J. Cole y muchos más.

En 2020, Minaj insinuó inicialmente la existencia del álbum al publicar en X (anteriormente conocido como Twitter) un mensaje que decía: “PF2″.

En junio del 2023, los seguidores, conocidos como “Barbz”, se emocionaron cuando anunció que su próximo álbum sería una continuación de su influyente disco del 2010, Pink Friday. No obstante, también comunicó a los fanáticos que el lanzamiento, originalmente programado para el 20 de octubre, experimentaría un retraso hasta el 17 de noviembre.