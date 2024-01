AJ McLean, miembro de los Backstreet Boys, anuncia su divorcio en las redes

El vocalista estadounidense AJ McLean, miembro de la icónica agrupación Backstreet Boys, y su esposa Rochelle DeAnna McLean, comunicaron de manera conjunta su decisión de divorciarse a través de sus plataformas sociales el 1.° de enero.

AJ McLean y su esposa Rochelle DeAnna McLean anunciaron su divorcio en las redes sociales.

A pesar de los esfuerzos de la pareja por preservar su vínculo después de su separación en 2023, tal como anunciaron con antelación, corroboraron recientemente la consumación de su proceso de divorcio.

En 2023, el intérprete confesó a la fuente TMZ su propósito de trabajar en sus propios conflictos luego de la separación, expresando su deseo de evolucionar hacia una versión mejorada de sí mismo.

AJ y Rochelle contrajeron matrimonio en 2011, después de seis años de noviazgo. A la ceremonia asistieron sus colegas y amigos de los Backstreet Boys: Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson y Nick Carter. Este último, atraviesa un difícil momento por el fallecimiento de su hermana Jean, siendo éste el tercer deceso en su círculo familiar.

Al momento de la separación en 2023, Rochelle DeAnna dedicó un mensaje emotivo y esperanzador a AJ, suscitando la ilusión entre los seguidores de una posible reconciliación.

“Y cuando tus miedos desaparezcan. Y las sombras todavía permanecen, oh sí. Sé que puedes amarme cuando no queda nadie a quien culpar. Así que no importa la oscuridad, todavía podemos encontrar un camino porque nada dura para siempre, incluso la fría lluvia de noviembre”, expresaba el mensaje de Rochelle.

En el reciente comunicado conjunto compartido en sus perfiles sociales, la expareja enfatizó su compromiso de colaborar estrechamente en la crianza de sus dos hijas menores, Ava y Elliott.

“Como todos ustedes saben, hemos estado separados por más de un año y aunque hemos esperado una reconciliación, hemos decidido ponerle fin oficialmente a nuestro matrimonio. Es con profundo amor y respeto que hemos tomado esta decisión. Nuestro enfoque ahora es seguir adelante de la manera más saludable posible con la amistad y la co-crianza de nuestras hijas a la vanguardia de este próximo capítulo”, se expone en el comunicado.

Finalmente, solicitaron respeto y privacidad en este momento crucial. AJ, acompañó la publicación con un emoticono que refleja tristeza.

AJ McLean y su esposa solicitaron privacidad por la decisión que publicaron el 1.° de enero.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.