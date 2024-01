Edgar Silva relata la vez que estuvo 'más cerca' de los 'cachos' en los toros

El reconocido presentador, Edgar Silva, compartió en un video a través de las plataformas digitales de Teletica un incidente memorable vinculado a su experiencia con los toros.

“Yo creo que la anécdota que más recuerdo es que una vez en Zapote, el toro se brincó la barrera, y yo estaba en la zona de seguridad, cerca de un burladero. Entonces, yo me metí ahí junto con otras tres personas, y el burladero, en realidad, es un poco limitado”, expresó Edgar.

“Estábamos los tres como de perfil para poder caber, y el toro comenzó a golpear y golpear la regla. Leonardo me decía: ‘Edgar, ¿dónde estás?’ Y yo le decía: ‘¡Aquí estoy adentro!’”, ahondó.

“Y Leonardo decía: ‘Pero, ¿cómo estás?’ Y yo le decía: ‘¡Aquí, espanten al toro!’ Creo que es la vez que estuve más cerca de unos cachos en Zapote durante una transmisión”, concluyó el comunicador.

El video de Silva generó reacciones positivas en Instagram, donde los usuarios expresaron su complicidad con emoticonos de risas respecto a la anécdota. “¡Ay, Edgar!”, comentó una usuaria.

Edgar conquistó el afecto de los costarricenses al participar en eventos de entretenimiento de Teletica, como los tradicionales toros que cierran cada año.

Adicionalmente, en fechas recientes, el periodista fue distinguido por Televisora de Costa Rica S.A. Canal 7, hecho que hizo público a través de su cuenta personal en Instagram.

“En 1993, me detuvieron en un pasillo de Teletica para preguntarme si estaría dispuesto a trabajar en los festejos de San José, y si podía ayudar en las transmisiones de fin y principio de año”, expresó Edgar.

“Ese rápido sí me transformó la vida, porque dentro del canal me comenzaron a ver como un empleado dispuesto, comprometido y con sentido de equipo. Este diciembre del 2023, me vuelven a llamar para recibir un reconocimiento por haber sido parte de los elencos que ofrecieron diversión a las familias para estas fechas”, agregó.

“Gracias compañeros de @teletica7 por esto. Lo hice con entusiasmo y compromiso, y no hay por qué dudar que fue el mejor camino. Mami, yo sé que esto te hace sentir orgullosa y así te honro”, concluyó Silva en esa otra publicación del 26 de diciembre del 2023.

Edgar Silva fue reconocido en diciembre del 2023 por su destacada participación y contribución a lo largo de varios años en las transmisiones taurinas de 'Teletica', llevando alegría a la audiencia.

