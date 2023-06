Kevin Richardson, de los Backstreet Boys, presume los paisajes de Costa Rica

Los paisajes naturales de Costa Rica continúan siendo irresistibles para las celebridades internacionales, quienes suelen vacacionar en territorio tico y presumir de lo que encuentran en el país.

El más reciente en hacerlo es el cantante estadounidense Kevin Richardson, uno de los integrantes de la famosa boy band Backstreet Boys.

Kevin Richardson, tercero de izquierda a derecha, publicó una fotografía de un atardecer en Costa Rica. (hdwidescreens.com)

En redes sociales, el cantante, de 51 años, compartió este miércoles 14 de junio una fotografía de un atardecer en una playa completamente vacía.

Si bien se desconoce de cuándo es la imagen, lo cierto es que el intérprete de I Want It That Way y Everybody, etiquetó a su esposa Kristin Richardson, con quien suma más de dos décadas de matrimonio y con quien habría compartido ese momento en las playas que, todo parece indicar, son ticas.

La imagen esta acompañada por un: “Pura Vida”, junto a un emoji de la bandera de Costa Rica y un corazón.

La única vez que los Backstreet Boys se presentaron en Costa Rica fue a finales de febrero del 2020, cuando los intérpretes de Get Down e Incomplete llenaron el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva, como parte de su gira DNA World Tour.