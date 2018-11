“Creo que si yo soy una persona que está en desacuerdo tengo derecho a que se respete mi opinión, pero no puedo atacar a esa persona que lo que está haciendo es perseguir su sueño. A veces lo comparo (la situación) como cuando uno era pequeño y su sueño era ser astronauta y eso es lo que tu corazón ansiaba, lo que te movía, lo que te hacía feliz, te hacía vibrar y que simplemente la sociedad te diga: 'No. Usted no puede ser astronauta porque no'. Eso para un ser humano tiene que ser devastador, entonces yo creo en el respeto, creo en la empatía, creo que está bien no estar de acuerdo, pero no está bien atacar de la forma tan grosera y tan fuerte a una persona que está cumpliendo su sueño”, aseguró.