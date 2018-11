Te voy a contar una anécdota vacilona. Allá cuando hice mi primer programa de televisión (Combate, de Repretel) me acuerdo que en ese momento entré a remplazar a una presentadora que era reina de belleza y la gente en redes sociales al principio, ahora me quieren mucho, pero al principio me atacaron demasiado, decían que yo era muy hippie. Yo tenía como 20 años y no era hippie, pero tenía mi estilo y así era yo, andaba despeinada y decían que por qué yo no me ponía tacones, que por qué no me hacía una cola alta, y yo les decía: ‘esta soy yo, es mi personalidad’. Al final apegarme a lo que yo era funcionó porque la gente empezó a apreciarlo. Siempre habrá gente que nos quiere presionar a cambiar, pero hay que mantenerse auténtico y si uno es fiel a eso, todas las puertas se abren poco a poco.