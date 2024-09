Naomi Campbell y Anna Wintour protagonizaron polémico momento en Nueva York que se hizo viral

Un enfrentamiento reciente entre la supermodelo Naomi Campbell y la editora de Vogue, Anna Wintour, en el Harlem’s Fashion Row de Nueva York, Estados Unidos, se viralizó en redes sociales.

Durante una ceremonia el 3 de setiembre, Campbell, de 54 años, recibió el premio Fashion Icon Award. Sin embargo, un desacuerdo entre ella y Wintour, de 74 años, captó la atención de los presentes.

Wintour subió al escenario antes de lo programado, aparentemente molesta por la tardanza de Campbell. “Soy una persona muy puntual, y tengo el honor de presentar a alguien que a menudo llega tarde”, comentó, generando risas entre el público. Wintour abandonó el evento luego de su intervención.

Naomi Campbell llegó minutos después de que Wintour se marchara. Según The New York Post, la supermodelo no llegó tarde; el cronograma establecía su participación a las 7:27 p. m., y ella llegó un minuto antes.

Naomi Campbell y Anna Wintour protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la entrega del 'Fashion Icon Award' en el Harlem’s Fashion Row de Nueva York.

Durante su discurso, Campbell respondió a Wintour: “Es muy importante estar aquí hoy y es un honor estar en Harlem. Todo saldrá como tenga que salir. No fue mi decisión tener a la otra dama presentando. Prefiero mucho más esto”, refiriéndose a Samira Nasr, editora en jefe de Harper’s Bazaar, quien finalmente le entregó el premio.

A pesar de la incomodidad, Campbell agradeció a Wintour por su apoyo a lo largo de su carrera, mencionando que fue clave en su trayectoria desde que la descubrió en 1987.

Este inesperado intercambio entre dos figuras influyentes de la moda ha generado especulaciones sobre una posible tensión entre ambas. La situación se viralizó en las plataformas digitales como X (anteriormente Twitter), donde los usuarios compartieron videos del momento.