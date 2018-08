“Desde siempre quise ser modelo. Cuando era pequeña me di cuenta que quería ser modelo porque me maquillaba con acuarelas. Mi hermana Ángela me decía ‘¡Eso no es para pintarte la cara!’, lo he visto en videos de mi infancia. Mi madre me cuenta que para mi sétimo cumpleaños pedí de regalo ir a la peluquería y hacerme la manicura. Era muy presumida”, contó en una entrevista que concedió en el 2017, cuando celebraba su primer año como modelo.