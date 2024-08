Miss Universo 2024: La Miss Guatemala renuncia a su título por noticia inesperada

La presentadora y modelo Andrea Radford, quien había sido coronada como Miss Guatemala 2024 a inicio de julio, se vio obligada a renunciar a su título y dejar atrás su sueño de ir al Miss Universo.

La guatemalteca dio a conocer la noticia por medio de un video en el que afirmó que su “universo ha cambiado” y que su “familia crece”. De inmediato se le ve quitarse la corona y colocarla al lado de una foto del ultrasonido, en la que se ve su bebé.

Andrea Radford había sido coronada como Miss Guatemala a inicios de julio y se preparaba para participar en el Miss Universo 2024.

“Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre. Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré más inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada. Quiero compartir con ustedes como familia esta noticia que me llena de emoción y alegría, pero también agradecerles por cada muestra de cariño, por todo el apoyo que me impulsa a seguir adelante”, dijo en el video.

En una entrevista con el periodista Lucho Borrego, de Telemundo, Radford dijo que, aunque no quería, se vio obligada a renunciar por la organización del certamen internacional, pues según le dijeron, no cuentan con los protocolos para este tipo de casos.

En un comunicado de prensa, la organización del Miss Guatemala dio su apoyo a la reina, afirmando que es en “estos momentos cuando la comprensión y el apoyo se vuelven fundamentales”.

“Reconocemos que los cambios inesperados son parte de la vida y, en ocasiones, estos pueden afectar los compromisos adquiridos, incluso en el ámbito de los certámenes de belleza. Nuestra felicitación extensiva a su familia en formación, auguramos todo el bienestar en este proceso de crecimiento”, publicó la organización del Miss Guatemala.

Dadas las últimas noticias, el Miss Guatemala dio a conocer que será la primera finalista del certamen local, Ana Gabriela Villa Nueva, de 22 años, quien representará a los chapines en el concurso internacional, el próximo mes de noviembre.