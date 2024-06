Miss Universe Costa Rica rechaza versión de primera expulsada del concurso: ‘No tiene sentido’

La organización de Miss Universe Costa Rica desmintió que la expulsión de Pamela Cascante del reality show Rumbo a la gala, en el que se seleccionan a las 15 candidatas que irán a la final del concurso, se deba a su situación socioeconómica.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, declaró a La Nación que lo publicado por Pamela Cascante “no tiene ningún sentido” y puede tratarse de una malinterpretación de la modelo. Reveló que la condición socioeconómica de la excandidata se conocía desde un inicio, pero que nunca fue un tema de relevancia para la producción.

“Si fuera por un tema de recursos económicos tenemos a otras candidatas que están en una situación incluso peor, y nosotros las hemos estado apoyando. Si viéramos el potencial en una mujer que es de bajos recursos, al contrario de sacarla, la apadrinaríamos para sacarle el mejor provecho”, comentó.

Pamela Cascante, exparticipante del concurso, publicó en su Instagram, el sábado, su descontento por ser eliminada de Rumbo a la gala y adujo que se debió a que es una persona de “bajos recursos” económicos.

“Se me hubiera hecho más justo el que dijeran la verdad de por qué no podía continuar. A mí no me da pena decir que soy de bajos recursos y yo misma me hubiera retirado al frente de todos ese mismo jueves, diciendo que no podía continuar por falta de recursos económicos”, escribió la exparticipante en su Instagram.

Según comenta la directora de Miss Universe Costa Rica, Cascante se acercó al equipo de producción un día antes de su salida para expresar que estaba pensando en salir por su situación económica. No obstante, afirma, ya estaba tomada la decisión de expulsarla del programa.

“Es muy raro porque ella conversó con nosotros y tenía una posición totalmente diferente y al otro día salió diciendo eso. Seguro vendrán otros casos, pero qué podemos hacer. La gente habla mucho, calumnia y juzga y no vamos a poder evitar que hablen. Tenemos que seguir”, agregó.

Miss Universe Costa Rica no detalla los criterios que usaron para la expulsión

La directora de Miss Universe Costa Rica aclaró que las eliminaciones del reality show no se hacen de la noche a la mañana y se basan en un análisis detallado del rendimiento de las participantes, realizado por una comitiva interna. Enfatizó en que el certamen no debe hacer públicos los criterios que toma en cuenta para las expulsiones, con el fin de proteger a las propias participantes.

“No podemos decir nada que las vaya a exponer, tenemos que guardarnos eso. ¿Para qué vamos a decir las debilidades y cosas que no son favorables para una modelo? Ese no es el afán. Simplemente es un criterio interno que se guarda la organización”, concluyó.

En sus historias de Instagram, Pamela Cascante, madre herediana de un niño, también comentó que él fue su principal motivación para ingresar en el concurso de belleza y dejó claro que en el futuro intentará competir nuevamente por la corona de Miss Universe Costa Rica.

“Tenía una de las mejores actitudes para querer estar ahí, tenía una razón por la cual quería ganar la corona, pero lamentablemente no se pudo dar. En unos años volveré con más fuerza porque yo sí tenía claro lo que quería y era impulsar a esas mamás luchadoras con una condición de vida diferente”, dijo.

En Rumbo a la gala continúan en competencia Nicole Carboni, Chonta Mullins, María José Porras, Aderith Jaime, Clareth Mora, Danna Mendoza, Elizabeth Arrieta, Luz Varela, Milagro Montero, Elena Hidalgo, Alexa Gonzalo, Karol Briceño, Alisson Ortega, Cynthia Chinchilla, Diandra Góngora, Kaity Calderón, Laura Quirós, Melissa Pérez y Yendry Espinoza.