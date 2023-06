Mimi Ortiz y su nueva vida sin implantes de senos: ‘Me siento renacida después de casi morir’

La palabra que la presentadora Libni Mimi Ortiz utiliza para referirse a esta etapa de su vida es “rara”.

“Es la única palabra que encuentro para definir esta transición que estoy viviendo”, dice la influencer de 32 años, quien es recordada por su paso en programas de Teletica, Multimedios y VMLatino.

Ortiz se refiere al giro que tuvo su vida la semana pasada, cuando estuvo al borde de un choque séptico que pudo dejarla al borde de la muerte. “Todavía no caigo en realidad de todo lo que me ha pasado. Fue un episodio muy traumático y ahora debo acomodarme a una nueva realidad”, cuenta a Viva.

LEA MÁS: Amanda Moncada: ‘Mi enfermedad no me quita las ganas de ir al gym y ser feliz’

Mimi Ortiz, de 32 años, pasó internada seis días después del retiro de implantes que debieron hacerle de emergencia. Foto: Instagram

En contexto: Ortiz reveló en una transmisión en vivo en Instagram que el 25 de mayo, justo cuando estaba viendo la final entre Saprissa y la Liga, empezó a sentirse descompensada físicamente.

Ella sufrió náuseas, mareos, dolor de cabeza y fatiga. “Al día siguiente me levanté con los senos inflamados, debajo de la axila tenía inflamado y me lo estripé y me salió agua de la herida del seno. Eran chorros lo que salía”, contó.

La influencer se asustó porque unas semanas antes se había realizado un cambio de implantes de senos, cuya operación había salido bien y se había recuperado positivamente.

Preocupada, ella se fue al Hospital San Juan de Dios para ser revisada ya que tenía fiebre, escalofríos, arritmia cardiaca y la presión baja. El médico le indicó que debía operarse de emergencia porque existía la posibilidad de que entrara en choque séptico. “Estuve a punto de morir”, contó la influencer, “estuve a dos horas de entrar en choque séptico y perder mi vida”.

LEA MÁS: Marcelo Castro y su cambio radical de vida: de pasar 15 horas en el noticiario a hacer yoga y ejercicio

La gente en Instagram me ha llenado de consejos y mensajes inspiradores. No sabía que podía recibir tanto cariño en un momento así”. — Libni Mimi Ortiz, presentadora e influencer

Fue entonces que la presentadora decidió irse al Hospital Cima. Allí le detectaron una bacteria llamada Staphylococcus aureus, la cual fue la que provocó esta complicación; la operaron de emergencia para retirarle los implantes mamarios y asegurar su salud.

“Es muy raro porque siento que fue algo que me soñé. Estoy en ese trance de pasar de ese shock de todo lo que pasó y ver mi nueva realidad”, dice, refiriéndose a su recuperación y su nueva vida sin implantes de senos.

Transición inesperada Copiado!

Ortiz cuenta que decidió hacerse un implante de senos hace ocho años, cuando se dedicaba por completo al modelaje. Dice que la experiencia de la cirugía fue muy positiva; tuvo una recuperación pronta y no presentó problema alguno.

En el 2021, Ortiz se convirtió en madre de Jay, su primogénito. Ella tuvo problemas de mastitis durante el período de lactancia, por lo que su doctor le recomendó que se cambiara los implantes de senos apenas Jay terminara el período de lactancia.

La influencer mantiene a sus miles de seguidores actualizados con su estado de salud. Ella asegura sentirse mejor conforme pasan los días. Foto: Instagram

Finalmente, a comienzos de este 2023, su hijo dejó de amamantar, así que se decidió a hacer el cambio de implantes de senos que le habían sugerido.

A comienzos de mayo, ella entró al quirófano y todo salió sin problemas. Se fue a su casa a recuperarse y asegura haberse sentido bien los días posteriores a la operación.

“Por eso fue que me asusté tanto cuando me sentí mal. Fue repentino. Yo me sentía de lo más bien”, recuerda Mimi.

LEA MÁS: Hanzell Carballo sobre volver a la televisión: ‘Si es con algo que edifique, lo haría súper feliz’

Ortiz es madre de Jay. Ella asegura que, durante su internamiento, lo que más le preocupó fue la distancia con su pequeño. Foto: Instagram (Captura Instagram)

Ahora, que ya le retiraron los implantes de senos para combatir la bacteria que atacó su cuerpo, asegura entrar en una nueva etapa de vida, una que la hace reflexionar sobre quién es ella más allá de su cuerpo.

“Me siento renacida porque estuve a punto de morir”, dice. “Sé que los implantes son importantes y a mí me daban mucho autoestima, pero ahora emprendo un proceso de mucho aprendizaje; lo digo porque el hecho de que mi cuerpo se vea distinto es como una forma de iniciar una nueva etapa. Dios me ha dado la posibilidad de seguir viviendo”, asegura.

Ortíz cuenta que al verse frente al espejo, ha ido poco a poco aceptando su nuevo físico. Asegura que un cambio así afecta, pero que con el paso de los días se ha sentido con mucho paz.

La influencer compartió el fin de semana pasado varias imágenes de cuando estuvo internada en el hospital. Foto: Instagram

“Yo estoy viviendo una segunda oportunidad para gozar la vida. Ahora quiero enfocarme en disfrutar cada segundo, en pensar en todo lo bueno que puedo transmitirle a la gente”, dice.

Ortiz, quien tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, asegura que pretende usar su plataforma para concientizar a sus seguidores sobre la salud. Ella cuenta que, tras su emergencia hospitalaria, estará haciendo constantes publicaciones para motivar a que la gente cuide su salud.

“Muchas veces nos sentimos mal y subestimamos lo que tenemos. Si yo no hubiera ido al hospital, posiblemente hubiera muerto. Yo quiero ser portadora de un mensaje positivo para la gente, que se cuide, que apenas tengan algún padecimiento vayan a revisarse porque, como bien dicen, no hay nada más importante que la salud”, finaliza Ortiz.