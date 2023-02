Marilin Gamboa sufrió lumbalgia postural que le impidió subir el Chirripó

La presentadora de televisión costarricense, Marilin Gamboa, compartió por medio de su cuenta de Instagram que una lumbalgia postural (lesión en su espalda baja) le impidió el sueño de subir el Chirripó.

Todo empezó cuando un amigo de la presentadora del programa de 7 Estrellas, la invitó a subir el cerro porque quería pedirle matrimonio a su novia y la idea era hacerlo en la cumbre del Chirripó.

“A mí me ilusionó tanto la idea de subir al Chirripó con varios amigos, porque tenía mucho tiempo de querer hacerlo pero no encontraba a alguien que me acompañara. Hacerlo requiere de varios aspectos importantes: tener carro, amigos que se comprometan, estar físicamente saludable y tener un buen presupuesto, porque esto lo amerita. Todo estaba listo para la aventura, pero a tres días de ir sufrí de una lumbalgia postural”, contó Gamboa a sus seguidores.

“Donde me acuerdo me dan unas ganas de llorar, no se imaginan las ganas que tenía de subir al Chirripó para estar cerca de mi amigo y festejar ese momento tan especial que él y su novia iban a pasar, pero, también quería ir tanto a ese lugar para despojarme de muchas tristezas, dolencias, temores y frustraciones”, agregó.

La presentadora aseguró que por más que intentó y quiso poner de su parte, no podía hacer el viaje porque sería algo irresponsable. “Aunque vi muchas posibilidades de hacerlo, no lo hice”.

La presentadora de televisión costarricense, Marilin Gamboa, sufrió una lumbalgia que la imposibilitó subir al Cerro Chirripó. (Jorge Castillo)

Sobre la lumbalgia, Gamboa, contó que no es la primera vez que sufre esta lesión en su espalda baja, pero que ahora se siente un poco más aliviada y por eso no descarta retomar el plan de subir al Chirripó.

¿Qué es una lumbalgia?

La lumbalgia es el dolor en la región lumbar; es decir, en la espalda y cintura, que frecuentemente afecta también a los glúteos y muslos. Por lo general se presenta después de hacer un esfuerzo con una mala postura, sufrir una caída o cargar cosas pesadas sin protección de la columna.

