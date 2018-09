“Nosotros instamos a la población a que verifiquen que el lugar donde uno se va a hacer un procedimiento el que lo atienda sea médico incorporado, colegiado y activo en su labor. Dependiendo de lo que yo esté buscando, que sea un médico general o un especialista, pero que esté inscrito en esa especialidad. También es muy importante que el lugar esté habilitado específicamente para lo que yo me voy a hacer, porque hay lugares que no los habilitan para algo quirúrgico y aún así están haciendo cirugías y eso es ilegal.. Por último, y el médico lo sabe, estamos tratando de empoderar a la población de que pregunte, de que analicen cuáles podrían ser las posibles complicaciones y cuáles son los efectos secundarios. Eso permitirá que uno tome una decisión a conciencia sobre a lo que me estoy exponiendo”, explicó el doctor.