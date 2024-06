Los ocho famosos actores de Hollywood que mintieron para conseguir un papel

“¿Alguna vez actuó?”, “¿Sabe andar a caballo?”, “¿Qué edad tiene?”, son algunas de las preguntas con las que muchos intérpretes suelen encontrarse al presentarse a una audición. Interrogantes que, muchas veces, son determinantes para que un director o productor elija a los protagonistas de su proyecto. Por esta razón, muchos actores y actrices ocultaron ciertos datos con el objetivo de obtener ese papel que esperaron durante años.

Mientras que Anne Hathaway tuvo que fingir experiencia en montar a caballo para obtener el rol de Lureen Newsome en la película Secreto en la montaña (2006), Mila Kunis dijo ser mayor de edad (cuando en realidad tenía solo 14 años) para ser parte de la serie That 70′s Show (1998).

Nicola Coughlan, la actual estrella de Bridgerton, los hermanos Hemsworth y Jason Momoa son algunas de las celebridades que recurrieron a estas mentiras para conseguir el rol que tanto deseaban o para trabajar con el director de sus sueños.

1. Nicola Coughlan

Nicola Coughlan reconoce haber tenido que mentir sobre su edad para conseguir trabajo. Antes de brillar como Penelope Featherington en la tercera temporada de Bridgerton, la actriz pasó muchos años esperando una oportunidad dentro de la industria.

Fue a sus 31 años cuando le ofrecieron interpretar a una adolescente en la serie Derry Girls (2018); papel que la hizo muy popular en el Reino Unido y le impidió revelar su verdadera edad durante mucho tiempo.

“La industria discrimina por la edad. De hecho, me aconsejaron muchas veces mentir sobre mi edad para obtener mejores oportunidades laborales”, confesó recientemente en una entrevista. Luego de asegurar que la mayor discriminación recae en las mujeres, la irlandesa agregó: “A veces llegaba a mi casa y pensaba que no debía haber hablado de eso. No me sentía realmente cómoda porque me cuesta mentir, y luego entendí que era parte del sistema de opresión a las mujeres”.

Nicola Coughlan confesó haber mentido sobre su edad para interpretar a Penelope Featherington en 'Bridgerton'.

2. Chris Hemsworth

A simple vista, pareciera que Chris Hemsworth puede obtener cualquier papel cuando lo desee. El actor, casado con la española Elsa Pataky, brilló en varias producciones, sobre todo en el Universo de Marvel interpretando al superhéroe Thor.

Sin embargo, el intérprete reconoce que, en más de una oportunidad, su altura de casi dos metros le ha jugado una mala pasada a la hora de asumir otros roles en el cine. “Ciertamente, hay cosas en las que quise participar y en las que me equivoqué totalmente, físicamente... Y normalmente miento sobre mi estatura y digo que soy más bajo”, admitió Hemsworth en una entrevista con la revista Radio Times.

Chris Hemsworth reveló que a menudo exagera sobre su estatura para conseguir roles cinematográficos.

3. Liam Hemsworth

Liam Hemsworth, el hermano menor de Chris, también suele recurrir a este tipo de estrategias para quedarse con un papel. Sin embargo, en su caso, las mentiras no tienen que ver con un atributo físico, sino con sus habilidades deportivas.

Cuando fue convocado para protagonizar La última canción (2010), el ex de Miley Cyrus aseguró que era muy bueno jugando al voleibol, deporte que debía desempeñar su personaje en el filme. El engaño se mantuvo hasta el día en que el actor tuvo que filmar las escenas en una cancha.

Si bien le preguntó a su director si podían usar un doble en su lugar, su altura dificultaba encontrar a alguien acorde, por lo que tuvo que ponerse la camiseta y rodarlas él mismo. “Tuvimos días en los que éramos solo nosotros y jugábamos bastante bien contra extras que no jugaron antes. Nos veíamos bien en ese momento. Pero tuvimos un día en el que teníamos 300 extras ahí, viéndonos jugar contra jugadores profesionales de voleibol y nos hicieron parecer estúpidos”, recordó en una charla con el medio Collider.

Liam Hemsworth falsificó habilidades deportivas para 'La última canción', enfrentándose a jugadores profesionales de voleibol en escena.

4. Phoebe Dynevor

Si bien actualmente no es parte de la tercera temporada de Bridgerton, durante las dos anteriores disfrutó de interpretar a Daphne Bridgerton, un papel para el cual tuvo que fingir algunas pasiones para obtenerlo.

“No me gustaban los caballos y me daban miedo, pero cuando en la audición me preguntaron si alguna vez monté, dije: ‘Sí, soy increíble. Monté muchos caballos. ¡Sería perfecta para este papel!’”, reveló entre risas a la revista Glamour, quien, al final del rodaje, se enamoró por completo de esta actividad.

Phoebe Dynevor admitió haber mentido sobre su experiencia con los caballos para asegurarse el papel de Daphne Bridgerton en la exitosa serie 'Bridgerton'.

5. Ben Hardy

Interpretar a uno de los músicos de Queen en la película Bohemian Rhapsody (2018) es una propuesta sumamente tentadora para cualquier actor, más aún si es fanático de la banda, como es el caso de Ben Hardy.

Cuando el actor se enteró de que estaba vacante el rol para interpretar al baterista Roger Taylor, llamó a su director Bryan Singer, con quien trabajó en X-Men: Apocalipsis (2016), y se postuló para el papel. Ante su ofrecimiento, el cineasta le aclaró que estaba buscando a alguien que supiera tocar la batería.

Lejos de asustarse, Hardy le aseguró que él tenía experiencia con el instrumento, aunque jamás había agarrado un palillo en su vida. “Quería mucho el trabajo. ¿Quién no quiere interpretar a una estrella del rock ‘n roll? Así que le dije que podía tocar la batería”, confesó el actor a People.

Lo que nunca imaginó es que Singer le iba a pedir que grabara una canción para mostrársela a los productores. “Compré la batería más barata y encontré un profesor de batería local al que le dije: ‘Mire, este es el trato: necesito aprender a tocar esta canción tan pronto como sea posible, ¿qué puede hacer?’”, contó, y sin mucha práctica grabó el tema y comenzó a rezar.

Ben Hardy aprendió a tocar la batería rápidamente para interpretar a Roger Taylor en 'Bohemian Rhapsody'.

6. Hugh Laurie

Conocido por su papel en Doctor House (2004), Hugh Laurie fue otro de los que tuvo que engañar a los productores para quedarse con el protagónico.

“Ser americano” era uno de los requisitos para presentarse al casting, sin embargo, para el inglés esto no fue un impedimento. En el video de prueba que envió, el actor fingió un acento americano perfecto, conquistando al director de la serie. “¿Ven? Esto es lo que quiero, un chico americano”, le dijo el también escritor Shore David a su equipo.

Hugh Laurie impresionó a los productores de 'Doctor House' con un acento americano fingido en su audición.

7. Robert Pattinson

Él no mintió sobre su edad, nacionalidad, ni sobre alguna habilidad física o deportiva para obtener el rol de Batman. Sin embargo, Robert Pattinson también recurrió a una mentira piadosa para poder audicionar para el filme del 2022.

El actor se encontraba grabando Tenet (2020), del director Christopher Nolan, cuando fue citado para uno de los castings del superhéroe. Para poder escaparse del set, Pattinson dijo que tenía una emergencia familiar.

“Tuve que mantener en secreto todo lo de Batman, así que le mentí a Nolan cuando fui a una prueba. Le dije que tenía una emergencia familiar. Y, tan pronto como me justifiqué con eso, él me dijo: ‘Vas a hacer el casting de Batman, ¿verdad?”, contó el actor en una entrevista con GQ, mostrando su poca destreza para mentir.

Robert Pattinson confesó haber mentido sobre una emergencia familiar para audicionar como Batman.

8. Jason Momoa

Jason Momoa no tenía ninguna experiencia actoral cuando audicionó para el reboot de Guardianes de la bahía (1999). Por aquel entonces, el joven de 19 años trabajaba en la tienda de surf de su familia, por lo que sus amigos lo ayudaron a “inventar” un currículum, donde detallaron que trabajaba como modelo.

“Cuando fui al casting, me preguntaron si alguna vez actué. Dije que no y me preguntaron: ‘¿Has modelado?’. A lo que respondí: ‘Sí, sí, soy un gran modelo. Lo hice con Gucci y Louis Vuitton’. Todo lo inventé en el momento”, confesó Momoa en una entrevista previa.

Jason Momoa inventó un pasado como modelo para su audición en el reboot de 'Guardianes de la bahía', comenzando así su carrera actoral.

