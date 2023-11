¿Lisbeth Valverde puede hacer historia en Miss Universo? Esto opina la prensa internacional

San Salvador. A pocas horas de que se lleve a cabo la edición número 72 del Miss Universo, las apuestas continúan inclinándose hacia Latinoamérica.

Para los expertos, las candidatas de la región darán una fuerte pelea por quedarse con la corona, que actualmente está en manos de la estadounidense R’Bonnie Gabriel.

A estas alturas de la competencia, las representantes de países como Nicaragua, República Dominicana y Venezuela suenan con fuerza para ocupar un lugar dentro del top.

Lisbeth Valverde es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2023.

Pero ¿está Lisbeth Valverde entre las favoritas para dejarse el anhelado título?

La prensa internacional y especializada en certámenes de belleza conversó con La Nación sobre las posibilidades que tiene Miss Costa Rica de entrar al top 20 del concurso, que tendrá lugar este sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, a partir de las 7 p. m.

A continuación, una serie de opiniones sobre el trabajo que ha hecho Valverde en el afamado certamen de belleza.

José Osmín Monge (El Diario de Hoy, El Salvador)

“Todas las centroamericanas están bonitas y Costa Rica no es la excepción. Ella sobresale entre todas las centroamericanas por su estilismo, por ser la rubia de Centroamérica. Tiene una belleza especial y notoria; además, creo que ha hecho un buen papel y podría clasificar. Lastimosamente, hay pocos cupos para las latinoamericanas y quizá otras podrían clasificar, pero ella tiene todas las cualidades para trascender y ser Miss Universo. Creo que Lisbeth se perfila como favorita, tiene todo y mucha gente la incluye ahí”.

Sergio Arturo Cabrera (Revista Caras And Faces, New Orleans)

“Yo sé que en Costa Rica sí es muy conocida, pero creo que en el Miss Universo no se ha destacado lo suficiente. No obstante, creo que ella es muy bonita y que tiene mucho público, pero lo que he notado es que no ha sobresalido tanto como Miss Nicaragua, que atrae mucha atención. Todas las centroamericanas están fuertes, pero aun así yo creo que sí pasa al top 20″.

Dominick Liriano (Empresario y experto, República Dominicana)

“Es una de mis favoritas. Está dentro de mi top 20 porque es bella: se lució en la pasarela y aunque la mayoría de trajes no me gustaron porque estaban horribles, el traje de ella estuvo fenomenal... En general, creo que ella está bien, y cuando yo digo que me gusta alguien, es porque yo veo algo diferente. Ella tiene mucha gracia, más que muchas de las participantes. Para mí, en Latinoamérica destacan ella, Nicaragua, Colombia y Venezuela”.

En el Miss Universo 2023, a Lisbeth Valverde la llaman "la Barbie centroamericana".

Marli Romero (Revista Código X Magazine, República Dominicana)

“Tengo que felicitar a la organización del Miss Universo Costa Rica, porque eligió una candidata magistral. Físicamente creo que es una de las candidatas más bellas que han elegido en los últimos años, tiene un desenvolvimiento escénico muy bueno y los atuendos han sido impecables: desde que salió en traje de baño fue espectacular, pero ese traje de gala fue increíble. Las expectativas con ella están muy altas y la mayoría de personas aquí pensamos que debe entrar al top 20. La tica es una rubia espectacular que cuando tú la ves, dices: ‘Dios mío, es que ella es una Barbie’”.

Franklin Bullones (Missólogo Sin título, Venezuela)

“A mí me encanta esa niña. Tiene una gran energía y se hace notar sobre el escenario. Es una de las chicas que yo siempre dije que está en modo Miss, está en su personaje, con esas ganas de representar de la mejor manera a su país y realmente lo pude notar en la preliminar. Yo destaco su personalidad, esas ganas de ser cercana con el público -que no es ni fingido, ni políticamente correcto-, porque creo que le sale natural y eso enamora a quienes están alrededor de ella. Puedo decir que Costa Rica no ha defraudado en ese aspecto, se ha hecho lucir. Además, tiene una figura espectacular, ha sabido marcar diferencia, porque este año las latinas están muy fuertes y ella ha sabido calar”.

Edwin Morillo (Missólogo La reina pepia, Venezuela)

Te voy a ser honesto. Yo a ella no la tenía ni en mis 20 favoritas y grata sorpresa que me llevé en el ensayo que nos permitieron ver. Allí me percaté que ella es una reina de pies a cabeza, tanto así que ella sale después de Colombia y yo decía: ‘es impresionante como la tica arrastra a la colombiana, porque esa niña sale a matar’. Creo que de las rubias es la más espectacular, el porte, el cuerpazo, esa actitud de miss no la tiene ninguna latina. Ella al principio no se hacía notar, pero es impresionante como ha ido sacando las garras. Es una excelente estrategia la que está utilizando, porque la puede llevar a la corona.

Lo que debe saber

La gala de coronación de la nueva Miss Universo se llevará a cabo este sábado 18 de noviembre ,a partir de las 7 p. m. El evento, para toda Latinoamérica, se trasmitirá en vivo desde El Salvador, por la cadena Telemundo.

Según detalla Telemundo en su sitio web, puede ver la transmisión en Tigo (canal 143 en paquete básico; 771 en HD), Cablevisión de Occidente (canal 30), Liberty (canal 9 en paquete básico; 705 en HD) y Telecable (canal 100).

En esta edición, un total de 84 reinas de belleza de todo el mundo buscan ganar el título.