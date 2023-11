¿Lisbeth Valverde tiene posibilidad de clasificar en Miss Universo? Esto dicen los expertos

La presencia de Lisbeth Valverde en el Miss Universo no ha pasado desapercibida; al contrario, la costarricense ha sabido destacar en los días previos al certamen de belleza.

Su nombre suena entre uno de los favoritos para clasificar a la final del concurso y muchas páginas en internet y redes sociales destacan su carisma y también sus atuendos.

Pero, ¿realmente tiene oportunidades de avanzar en el concurso de belleza más importante del mundo?

Lisbeth Valverde ha destacado en El Salvador con sus atuendos y sus peinados. (Captura Instagram)

Missologos y expertos costarricenses consideran que la reina de belleza, de 28 años, tiene todo lo que una Miss Universo necesita para triunfar en el concurso y, por ello, tienen fe de que logre colarse en el top.

Inteligencia y actitud

Para el preparador de reinas de belleza y missologo Adriano Núñez, la actual Miss Costa Rica ha sido una de las mejores competidoras del certamen y ha destacado con su esencia propia.

Por ello, para él no hay manera que la tica quede fuera del grupo de finalistas del Miss Universo 2023.

“Sería terrible que no clasificara, porque ella lo tiene todo. No solo es porque uno como tico está apoyando a Costa Rica, sino por el hecho de que, siendo realistas, ella lo tiene todo para entrar al top. En esta semana, previo a la final, yo he visto puros aciertos en cuanto a vestuario y conducta, además tiene una actitud espectacular, aparte de su belleza. A mí siempre me gusta buscar puntos de mejora, pero creo que ella ha abarcado todas las áreas”, dice.

Núñez es una de esas personas que ha visto crecer a Lisbeth dentro de los certámenes de belleza, pues recuerda que años atrás ella participó en uno de los concursos de este tipo que él dirige. Asegura que la evolución de la embajadora de la belleza costarricense “ha sido fabulosa” y está “muy contento con el desempeño de ella”.

El missologo rescata su estrategia, su carisma y su inteligencia. Además, considera que en redes sociales es muy fuerte.

Desde que llegó a El Salvador, el pasado 6 de noviembre, Lisbeth Valverde se ha mantenido muy activa en redes sociales. (Instagram)

“Ella cuenta con el apoyo de la gente y eso es muy importante, me gusta que también tiene mucha aceptación de los missologos, es una de las más queridas y creo que eso también le va a ayudar muchísimo. Me parece que sus atuendos son muy acertados, al igual que su cabello: la hemos visto lacia, con ondas, con una cola, con un moño. Me parece que es muy inteligente”, afirma.

A pesar de sus cualidades, que considera la ponen en ventaja sobre las demás centroamericanas, le preocupa el hecho de que la organización se incline más por incluir mujeres que calcen con las nuevas reglas del certamen y no por su desempeño en el concurso como tal.

“Las centroamericanas están espectaculares, pero yo tengo la fe de que entremos al top. Lo que sí es cierto, es que muchos estamos preocupados de que venga una miss de ‘la nueva generación’ y le quite un campo que puede ser para la Miss Costa Rica. Por ejemplo, una chica trans, la chica curvy o alguna de las mamás”, comenta.

Y es que, aunque Núñez asegura que él es “superinclusivo”, las reinas que se adaptan a las nuevas reglas, al menos este año, para él no son favoritas para conquistar la corona.

“Temo que por llenar un espacio de la famosa inclusión nos dejen afuera”, afirma.

Carisma y personalidad

Otro missologo, quien solo tiene elogios para la miss Costa Rica 2023, es Basilio Quesada. Para él, Lisbeth Valverde tiene un carisma tan único que es capaz de hechizar a los demás.

Para Quesada, las cualidades que el experto ve en la costarricense no las tienen todas las concursantes y esa es una ventaja para la tica.

“Tiene mucho carisma, mucha personalidad, aparte de su belleza física, que es innegable; pero digamos que ella tiene varias cosas que la hacen destacar. Tiene una luz muy propia, ella brilla cuando sale frente a la gente, frente a las cámaras, con sus compañeras; además de su simpatía. Me parece que es una muchacha muy auténtica y crea mucha empatía con el público. A nivel intelectual, habla muy bien el inglés y tiene más de una década de preparación”, comenta.

Quesada añade que una de sus ventajas es que “ha sido muy camaleónica” y que eso “es muy bueno”. Además, destaca que “ella puede ponerse el trapito más sencillo, que ella lo hace lucir hermoso, y es porque tiene una luz que brota de ella misma y eso llama la atención de la gente. Ha sido muy estratégica, ha sabido jugar con los trajes y en las actividades con mucha simpatía”.

Para Quesada, definitivamente, Lisbeth tiene un puesto dentro del anhelado top.

Lisbeth Valverde fue electa Miss Costa Rica 2023 el pasado 16 de agosto, en el Estudio Marco Picado, en Teletica. (JOHN DURAN)

“Creo que es una muchacha segura de sí misma y yo tengo muchas esperanzas; yo la veo en el top. Además, confío en su entrevista con el jurado, porque sí, hay mujeres muy buenas, pero ella no tiene nada que envidiarle a nadie. Es uno de los rostros más bellos del año y creo que es una de las mejores Miss Costa Rica de los últimos tiempos, porque cuando quedan reinas se les sube el título a la cabeza y se vuelven pesadas, pero ella no, ella es muy auténtica y cristalina”, dice.

En su caso, él no teme la competencia de las candidatas centroamericanas, aunque reconoce que la lucha está reñida.

“La de El Salvador está bonita, pero creo que la competencia está entre Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras. Pero tal vez, por ser sede, clasifique. Es la primera vez que veo un grupo tan fuerte a nivel regional”, afirma.

Energía bonita

A diferencia de los anteriores, el experto en certámenes de belleza Robert Lee considera que Lisbeth no entrará al top 20, muy a su pesar.

Según su análisis, la competencia está muy reñida en Centroamérica (principalmente entre Nicaragua, Costa Rica y Guatemala) y eso hará que la costarricense quede por fuera.

“Estoy seguro de que Nicaragua clasifica porque es una bomba de mujer y es la latina por la que más han votado los seguidores en la página de Miss Universo (lo que se traduce en dólares para la organización) y bueno, creo que El Salvador clasifica por ser país sede. La cosa se pone difícil para Costa Rica y Guatemala, porque dudo que incluyan a otra Centroamericana en el top”, detalla.

Sin embargo, Lee es enfático en que Costa Rica ha logrado “destacar más que Guatemala en redes sociales y es muy popular entre los fans y misologos famosos (incluso más que otras candidatas con más peso de banda como India, USA, Filipinas y Francia) y eso le podría dar el pase a la semifinal”.

El experto cree que, este año, la reina podría provenir de un país poderoso, es decir, uno que le deje buen dinero a Miss Universo.

“Tengo la sensación de que la selección de las candidatas finalistas estará guiada más por el peso de banda, pues precisamente esta semana la empresa dueña del concurso anunció que entro a un plan de rehabilitación financiera y se sabe que las candidatas más populares, por tradición, le aportan más dinero a la organización, sobre todo si son de un país asiático, donde la imagen de estas chicas mueven millones de dólares”, explica.

De todas formas, Lee aclara que no pierde la esperanza, pues considera que Lisbeth no solo se lo merece, sino que su estrategia y la de la organización de Miss Costa Rica ha sido de las mejores en esta edición.

“Lisbeth es una mujer bella, tiene una energía muy bonita y eso ha llamado la atención. Ha hecho un excelente trabajo con su proyección personal. Es una chica con mucho carisma y buena oratoria y creo que su preparación, incluso, ha sido muy valiosa para la imagen de la organización de Miss Costa Rica”, dice.

Lisbeth Valverde tiene 28 años y es oriunda de San Ramón.

Además, Lee destaca la estrategia de la tica de explotar su físico a partir del éxito de la película de Barbie, la cual se estrenó en julio de 2023. De hecho, los seguidores del concurso, tanto dentro como fuera de Costa Rica, han bautizado a Lisbeth como “la Barbie centroamericana”.

“Ella llegó con una estrategia muy bien definida: looks muy modernos, que acentúan su color de piel y su cabello. Está claro que con los tonos, diseños y estilismo busca semejar a una muñeca Barbie, una imagen que le ha funcionado por lo hermosa que es y las semejanzas que tiene con esta muñeca de Mattel. Este año, la muñeca Barbie impuso moda gracias a su película y ella definitivamente lo supo aprovechar a su favor”, indica.

Vea la gala final de Miss Universo

Para conocer quiénes serán las finalistas del certamen y las que se disputarán la corona en vivo, todavía hay que esperar. El concurso será el próximo sábado 18 de noviembre, a las 7 p. m., en El Salvador.

Antes de ello, se realizará la competencia preliminar el miércoles 15 de noviembre; mientras que el jueves 16 de noviembre se llevará a cabo la competencia en traje típico.

Si usted quiere apoyar a la Miss Costa Rica, puede descargar la app oficial de Miss Universo y votar por ella. La competidora que más votos tenga, obtendrá un pase directo a la final.