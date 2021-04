11. Racismo: La pareja contó que un miembro de la familia (que no eran ni lareina ni el príncipe Felipe) estaba muy preocupado por el color de piel de Archie al nacer. Recientemente la escritora Lady Collin Campbell, especialista en la realeza, afirmó que esa conversación que tuvo Meghan con un familiar de su esposo fue con la princesa Ana, pero que todo fue un malentendido porque la tía de Enrique externó su preocupación por las costumbres no británicas de Meghan, no por su color de piel.