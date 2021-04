Campbell, quien ha escrito biografías tanto de la princesa Diana como de la reina Isabel I, así como libros sobre las relaciones en la familia real como Meghan and Harry: The Real Story y The Royal Marriages: What Really Goes on in the Private World of the Queen and Her Family, contó en su video que una fuente muy cercana al palacio de Buckingham confirmó que fue Ana quien tuvo la conversación privada a la que Meghan se refirió.