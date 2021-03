Demanda contra el Mail on Sunday: Meghan presentó una demanda por invasión de privacidad en contra del diario británico Mail on Sunday en 2018, luego de que el medio publicara una carta que ella le envió a su padre en la cual le pedía que no hablara sobre asuntos privados con los medios. Las autoridades británicas le dieron la razón a Meghan y ella ganó la demanda en febrero de este año.