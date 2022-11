La actriz tica que dejó su carrera en medicina para triunfar en las telenovelas mexicanas

Jessica Jiménez había estudiado cuatro años de Terapia del Lenguaje y ya sumaba tres en la carrera de Medicina cuando, a finales del 2020, decidió dejar la universidad, que con tanto esfuerzo se había logrado pagar, para irse a preparar como actriz a México.

Ser una estrella de telenovelas no era algo que tenía entre sus planes, de hecho nunca fue su sueño de niña o adolescente ser parte de un melodrama; sin embargo, confiesa, sí le generaba curiosidad el mundo artístico y disfrutaba estar frente a cámaras. Por ello, su amigo Jat Azofeifa le insistió que hiciera una prueba en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en México, y ella la hizo sin mayores expectativas.

Para su sorpresa el prestigioso Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en el que tanto cuesta ser admitido y en el que se preparan la mayoría de las estrellas de las telenovelas mexicanas, la aceptó. Era una oportunidad que no podía rechazar.

Jéssica Jiménez tiene 28 años y es oriunda de San José, Costa Rica. (Pablo Solano )

La joven de 28 años hizo maletas y dejó su carrera, su familia, su novio y se instaló en México. Nunca había estudiado actuación, ni canto, ni baile pero quería intentarlo, hacer el esfuerzo para descubrir ese sueño que surgió en la pandemia.

Su única experiencia era en el modelaje, en el que trabajaba en Costa Rica y que le permitió convertirse en Miss Costa Rica Mundo en el 2019 y con lo cual pagaba su carrera en Medicina.

“Este sueño de ser actriz es nuevo para mí. Me desempeñé como terapeuta de lenguaje, era estudiante de Medicina, que fue lo que quise hacer toda mi vida. Nunca fue como una opción ser actriz o algo así, pero en ese tiempo estaba por terminar mi reinado como Miss Costa Rica Mundo y esa experiencia me cambió. Me hizo conocerme de una manera muy diferente y sentí que, de alguna manera, pertenecía a ese mundo”, detalla.

La josefina relata que era cuando la pandemia estaba en su peor momento y ella se había quedado sin trabajo, pues los eventos se habían cancelado y en lugar de contratar personas, estaban despidiendo gente de todas las empresas.

Jéssica Jiménez obtuvo la corona del Miss Costa Rica Mundo en octubre del 2019. (Mayela López)

Fue entonces que pensó por primera vez en la posibilidad de hacer algo diferente al modelaje y la medicina.

“Fue una etapa muy difícil para mí, pero dije: ‘Bueno, la verdad es que por algo pasan las cosas y más bien me voy a abrir a ver qué otras oportunidades tengo o para donde me muevo’. Yo nunca me había dado la oportunidad de plantearme algo distinto”, afirma.

Posteriormente, su amigo Jat le plantea el casting en el CEA. “Dije: ‘bueno, ¿y por qué no?’. Cuando me admitieron, no lo podía creer y tomé la decisión a pesar de ya había pagado mi carrera y llevaba siete años en la universidad. En ese momento, sentía que era lo correcto”, cuenta.

Entre trabajo y estudio

Jéssica llegó hace poco más de un año a México, país en el que recibía las clases de actuación al tiempo que trabajaba en un restaurante para poder costear sus gastos.

La actriz cuenta que como todo el día pasaba en clases, debía trabajar por la noche y al llegar a su casa en la madrugada, debía hacer trabajos. Sabía que era parte del sacrificio para poder cumplir su sueño.

“Siempre me acostaba muy tarde, pero me las tenía que ingeniar porque tenía que pagar la renta, el transporte, la comida. Ya no me daba el cuerpo y obviamente es un cambio muy fuerte de entrada, pero la verdad no me puedo quejar. Siento que todo ha salido en orden y la gente ha sido muy linda conmigo”, comenta.

Este 2022, su situación ha mejorado y ya no trabaja en el restaurante, pues con menos de un año en México consiguió trabajo como actriz en Los ricos también lloran, interpretando a una reportera que entrevistaba al actor Sebastián Rulli. Esto le generó “nervios pero salió muy lindo”.

Su gran oportunidad para mostrar sus dotes en actuación en las telenovelas mexicanas llegó en la producción de Televisa llamada La Herencia, interpretando a la psicóloga Julieta Baby, pareja de Mateo, uno de los coprotagonistas del culebrón.

En la telenovela 'La Herencia', Jessica Jiménez interpretó a la psicóloga Julieta Baby. (Cortesía Jessica Jiménez)

“Es un personaje que agradezco muchísimo, un personaje muy lindo que me hizo crecer bastante. Julieta tuvo un desempeño importante y crucial para la historia y fue muy bien recibido acá en México”, expresa.

Después, obtuvo un papel en La Madrastra, telenovela protagonizada por Aracely Arambula. Luego, le dieron un antagónico en La Rosa de Guadalupe y, más recientemente, logró un papel en el melodrama El conde.

Feliz y sin arrepentimiento

Conforme pasa el tiempo, Jéssica confirma que no se equivocó al decidir dejar sus siete años de medicina por un repentino y loco sueño de ser actriz.

Jéssica Jiménez sigue buscando oportunidades como actriz en México, mientras trabaja como modelo en ese país. (Pablo Solano)

“Me abrí por completo a esta experiencia y hasta el momento me siento feliz. No me he arrepentido ni lo voy a hacer. Estoy contentísima con lo que estoy haciendo y no hay nada que disfrute más que el hecho de ser actriz porque siempre puedes hacer cosas distintas y ahorita estoy enfocada en ser lo mejor que pueda como persona y actriz”, explica.

Y agrega: “No te voy a decir que es fácil y todo es bueno. A veces tienes trabajo y a veces no, hay incertidumbre”.

No obstante, trata de enfocarse en lo bueno, en esos proyectos que le gustaría emprender y por los que ha estado trabajando en los últimos meses con mucha ilusión, como el spa que espera abrir antes de que acabe el 2022, su primer negocio propio en México, país en el que también trabaja como modelo.

Jéssica reconoce que se siente plena. Aunque nunca estuvo en su plan de vida instalarse en tierras aztecas para involucrarse en el medio del entretenimiento, hoy está agradecida por el trabajo que tiene.

Su paso por México le ha permitido coincidir con ticos como Mariluz Bermúdez, Karla Gómez, Pablo Solano y Karina Ramos, a quienes quiere, admira y agradece. Ellos, al igual que ella, dejaron Costa Rica buscando cumplir sus sueños.