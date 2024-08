Kit Harington sobre ‘Game of Thrones’: ‘Mis hijos nunca querrán verla’

Kit Harington afirma que sus hijos no querrían ver nunca 'Game of Thrones'

Kit Harington , quien alcanzó la fama mundial interpretando a Jon Snow en Game of Thrones, una de las series más icónicas de la televisión moderna, expresó que sus hijos no querrían ver sus escenas en la saga.

Durante el estreno de la tercera temporada de la serie Industry, Harington compartió con el medio E! News sus pensamientos sobre la posibilidad de que sus hijos, de tres años y doce meses, vean Game of Thrones en el futuro.

“No creo que quieran ver Game of Thrones”, afirmó el actor de 37 años. “Les garantizo absolutamente que nunca querrán ver esa serie”. Harington se mostró firme en su postura, reflejando una desconexión no solo con su personaje, sino también con el universo de la serie, incluida su reciente precuela La Casa del Dragón, de la cual confesó no haber visto ni un solo episodio.

“No pude verla”, dijo en otra entrevista a la agencia Associated Press, a pesar de las buenas críticas que ha recibido.

El actor británico explicó que uno de los principales motivos por los cuales no desea que sus hijos vean la serie es la naturaleza del romance entre su personaje y Ygritte, interpretada por Rose Leslie, su esposa en la vida real.

“Creo que se sentirían profundamente incómodos”, comentó sobre el trágico desenlace de la relación en la serie. Además, prevé que sus hijos podrían sentir una mezcla de tristeza y vergüenza al verlo actuar. “No creo que quieran ver nada en lo que yo participe”, añadió Harington.

Más allá de sus propios sentimientos hacia la serie, Harington expresó su aprecio por el continuo éxito de la franquicia. “Es increíble y realmente reconfortante para mí que toda esta franquicia continúe. Creo que es brillante. Espero que continúe por mucho tiempo”, confesó, mostrando su apoyo a las futuras entregas del universo Game of Thrones.

La relación de Kit Harington con su esposa

Rose Leslie, quien compartió pantalla con Harington en Game of Thrones y más tarde se convirtió en su esposa, habló en el pasado sobre la naturaleza de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla.

“Kit es un hombre encantador y divertido, y un gran amigo. Siempre fue un privilegio trabajar junto a él y una bendición que nos lleváramos bien en la vida real, porque hacía que nuestros personajes fueran más creíbles”, dijo Leslie a la revista People en 2014.

La vida personal de Harington ha estado marcada por desafíos significativos, incluyendo problemas de adicción al alcohol, de los cuales ha hablado abiertamente en varias ocasiones. Luego de una breve pausa en su carrera, Leslie fue un apoyo crucial durante su recuperación, y la pareja celebró su matrimonio en 2018 con una ceremonia a la que asistieron muchas estrellas de Game of Thrones.

