“Yo no sabia que eso iba a pasar. Estoy acostumbrada a decidir mis cambios de imagen yo misma y esto no fue normal para mi. Entonces bueno, al final me aclararon un poco el pelo al frente, le dieron un poco de luz, y así me verán por la tele. Al final me gustó la propuesta”, explicó Ramos, quien tiene 27 años de edad y se coronó como la máxima belleza nacional en el 2014.