“Esto ha sido tan personal porque yo era una mujer muy tímida y reservada. No expresaba tanto mis ideas porque me daba miedo y vergüenza; pero ahora lo vivo tan personal, porque es verme en algo en lo que nunca pensé y ahora me siento muy cómoda luchando por mis cosas. Esta competencia ha sido conmigo y por superarme una y otra vez”, agrega la costarricense quien en la prueba de talento del concurso cantó la versión en español de Hallelujah, del canadiense Freddie James.