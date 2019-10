–He lidiado con muchas inseguridades. Aún tengo muchas, pero creo que la forma en la que las enfrento me hace salir adelante. Eso nos hace humanos. A las chicas les digo que pierdan el miedo a sentir. Cuando se acepta la inseguridad le quitás el poder. Mi mensaje es que somos infinitamente más grandes y poderosos que cualquier circunstancia. A mí no me definen las circunstancias, me han pasado cosas muy duras y para mí la pasarela de la gala final fue muy importante y emotiva porque tenía muchas inseguridades con respecto a mi cuerpo, por temas difíciles de trasfondo yo no me exponía. Para mí era difícil estar en vestido de baño, porque esto me hacía sentir incómoda e insegura. Haber tenido una exposición tan grande en vestido de baño era sumamente importante. Quiero que las chicas sepan que subí al escenario con miedo, inseguridades. Pero si tomás una decisión y la hacés con coraje, eso es lo que hace que la historia cambie.