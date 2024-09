Jennifer López y Sean ‘Diddy’ Combs: Una relación marcada por tiroteos, arrestos y escándalos

Al final de la década de los años 90, Jennifer López y Sean Diddy Combs se consolidaron como la pareja del momento. Desde que oficializaron su relación, el romance acaparó los titulares de los medios de comunicación, hasta que su historia concluyó abruptamente por una serie de eventos turbulentos y violentos. Hoy, su vínculo volvió a ser noticia por las acusaciones por tráfico sexual, asociación ilícita y promoción de la prostitución que enfrenta el rapero.

Jennifer López y Sean Diddy Combs se conocieron en 1999 durante la grabación del videoclip If You Had My Love, sencillo que catapultó a López a la fama. Poco tiempo después, la pareja se volvió mediática: aparecían juntos en múltiples eventos y galas prestigiosas, incluyendo los premios Grammy del 2000, donde López lució su icónico vestido verde Versace, que hasta la fecha es uno de sus momentos más memorables en la moda.

Sin embargo, aunque todo apuntaba a ir perfecto frente a las cámaras, el punto más bajo de la relación ocurrió el 27 de diciembre de 1999, cuando los artistas celebraban el lanzamiento de un álbum de Shyne, rapero firmado bajo el sello de Diddy. En aquella oportunidad, en un club nocturno de Nueva York (Estados Unidos), se estalló una pelea entre Diddy y uno de los hombres que asistieron a la fiesta.

Después de que ambos se empujaran, el altercado terminó en un tiroteo que dejó a tres personas heridas. Casi de inmediato, los artistas abandonaron el lugar, pero fueron detenidos por la policía a pocos metros del recinto. Según reportó New York Post, las autoridades encontraron un arma en su vehículo, lo que provocó el arresto de ambos.

Luego de 14 horas bajo custodia, López fue liberada, pero Combs enfrentó dos cargos por posesión ilegal de un arma no registrada e intento de soborno, al presuntamente intentar convencer a su guardaespaldas de asumir la responsabilidad por el arma. Aun así, el cantante fue absuelto y tuvo que pagar una multa para salir de prisión.

Aunque los artistas continuaron juntos tras este incidente y se mostraban felices ante la mirada pública, López decidió poner fin a la relación en 2001, al argumentar que la relación había sido demasiado estresante y ya no era sostenible.

En una entrevista con Vibe Magazine, en el 2003, la cantante reveló que vivir con el rapero fue una auténtica pesadilla, llena de sufrimiento emocional: “Estaba en una relación con Puff en la que no paraba de llorar, estaba desquiciada y volviéndome loca”.

¿Por qué arrestaron a Sean Diddy Combs?

Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, fue arrestado el pasado lunes 16 de setiembre y acusado de tres cargos penales, a los cuales se declaró inocente. Los fiscales alegaron que abusó de decenas de mujeres y las obligó a participar en fiestas sexuales con drogas como cocaína, ketamina y oxicodona, bajo la amenaza de usar violencia o arruinarles la reputación si no cooperaban.

Actualmente, el magnate está a la espera de su juicio por tráfico sexual y otros cargos que lo describen como un “depredador sexual”. Además, fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio mientras se encuentra en prisión preventiva.

Un juez también denegó la solicitud de su defensa para salir de prisión bajo fianza. Aunque la propuesta incluía una garantía de $50 millones, respaldada por su mansión en Miami, las autoridades consideraron que no era suficiente debido a su historial de violencia, abuso de sustancias y la posibilidad de manipulación de testigos.

