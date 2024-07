Jennifer Aniston critica a JD Vance, aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos

Aunque no suele manifestarse sobre su vida personal en redes sociales, Jennifer Aniston no perdió la oportunidad para criticar a JD Vance y sus pensamientos sobre las mujeres.

La actriz estadounidense Jennifer Aniston usó sus redes sociales para criticar y manifestarse en contra de unas declaraciones hechas por JD Vance, aspirante republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos. El político, aliado de Donald Trump en su lucha por regresar a la Casa Blanca, dijo en el 2021 que las mujeres que no tienen hijos “se sienten miserables”.

“Las mujeres que no han dado a luz son damas gatas sin hijos que se sienten miserables en sus propias vidas y no tienen interés directo en Estados Unidos”, manifestó Vance en una conversación en el antiguo programa Fox News, de Tucker Carlson.

El clip tomó vigencia en los últimos días, lo que llevó a Jennifer Aniston, quien por lo general no hace comentarios personales, a expresar su molestia en Instagram. La artista publicó una captura del video y escribió: “Todo lo que puedo decir es... Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día. Espero que no necesite recurrir a la FIV (fertilización in vitro) como segunda opción. Porque tú también estás tratando de quitarle eso a ella”.

La intérprete, reconocida principalmente por su papel de Rachel Green en la afamada serie Friends, había hablado en el pasado sobre sus intentos para ser madre.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de tener bebés. Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Me estaba sometiendo a una FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba echando todo encima. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos’. Hazte un favor. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, había dicho en una entrevista con Allure, en el 2022.

