No me gusta calificarme a mí misma. Yo hice todo lo que pude desde mucho antes de llegar a Miami. Yo sabía que esto era de una vez en la vida y que no me podía permitir un solo error. Incluso, con la caída que tuve el segundo día, que me causó un estiramiento en los ligamentos, sabía que tenía que mantener la calma, no dejarme vencer psicológicamente y continuar al frente. No fue fácil porque al principio no lo podía ni mover, pero una vez que los antiinflamatorios hicieron efecto y la inflamación bajó, me pude tranquilizar mucho.