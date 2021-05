“Ahora realmente me abrazo y me acepto tal y como soy, y sé que soy la inspiración de muchos jóvenes, niños y niñas que me ven, que tal vez tienen una condición y que me han escrito, que me dicen que antes no se atrevían ni siquiera hablar frente a cámaras. Sin embargo, viendo mi ejemplo en los tres años que yo traté de ser mis Costa Rica, se han visto muy inspirados. Puedo decir que soy muy humana, que no soy perfecta, que tengo mis defectos y sigo trabajando en ello”.