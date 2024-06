Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, se sincera sobre su vida amorosa

Imelda Tuñón, la nuera de la actriz costarricense Maribel Guardia , recientemente reveló si se está dando una nueva oportunidad en el amor, a poco más de un año de la muerte de su esposo, Julián Figueroa.

Las recientes declaraciones de Tuñón surgieron después de que fuera vista de la mano de un hombre identificado como Francisco Fernández, con quien se besó el 20 de junio en México.

“Es un muchacho al que estoy conociendo, pero todavía no tengo novio”, expresó la modelo mexicana al programa Venga la Alegría. Y agregó: “Aún no hay nada formal. Yo apenas estoy conociendo a este muchacho, me cae muy bien, es una persona muy seria y no hay más”.

Imelda enviudó el 9 de abril del 2023, cuando el hijo de Guardia sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular en una casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

LEA MÁS: Maribel Guardia habla del futuro amoroso de su nuera: ‘La vida continúa, es difícil para mí, claro’

Además, la también artista añadió que Marco Chacón, abogado y esposo de su suegra Guardia, se encargó del caso de la sucesión testamentaria. Este proceso legal implica la distribución de los bienes y activos del fallecido Figueroa de acuerdo con sus deseos expresados.

“Es muy desgastante, la verdad, es que yo no podría, no tengo cabeza para esos temas y sí le agradezco mucho que él tome las riendas de esos asuntos”, señaló.

Previo a lo que dijo Tuñón sobre el supuesto romance, Maribel expresó al programa Ventaneando que probablemente iban a ver a su nuera con varios hombres, ya que entendía que era una mujer joven y muy guapa, pero que para ella no era una realidad que le encantara.

Sin embargo, la costarricense añadió que en algún momento aparecerá una pareja real para Tuñón, ya que ella tiene el derecho de rehacer su vida.

“Lo que le pido a Dios es que le depare un buen hombre, porque el que le toque, le va a tocar a mi nieto también”, destacó Guardia sobre el futuro del pequeño José Julián.

Además, confesó que siempre tiene a su nuera en sus oraciones cuando le reza a la Virgen para que le vaya muy bien en la vida.

LEA MÁS: Maribel Guardia presume al mundo el gallo pinto de Costa Rica