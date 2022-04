Hermana de Johnny Depp dice que Amber Heard lo llamó ‘viejo gordo’

Aparentemente, la actriz Amber Heard una vez llamó a Johnny Depp un “viejo gordo” y cuestionó por qué la casa de moda francesa Dior querría trabajar con él, según testificó la hermana del actor el martes. Las declaraciones ocurrieron por la disputa legal de la expareja, ya que Depp ha demandado a su exesposa por difamación, al afirmar que sufrió maltratos en el tiempo que estuvieron juntos. El trámite ocurre en la corte de Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

Christi Dembrowski, la primera testigo en subir al estrado en la demanda por difamación de Depp contra Heard, describió la relación volátil que tenía la pareja. Confesó que se sintió “devastada” cuando su hermano menor decidió casarse con la actriz. “Estaba asustada, en realidad estaba devastada. De hecho, traté de convencerlo de que esperara un poco más”, contó.

La pareja de Hollywood peleaba a menudo, dijo Dembrowski al jurado, y señaló que la exesposa de su hermano menor a menudo se burlaba de él.

Cuando Depp le dijo a Heard que Dior estaba interesado en una campaña con él, ella estaba “incrédula y un poco disgustada”, afirmó la hermana.

“Dior, ¿por qué Dior querría hacer negocios contigo? Se trata de clase y estilo, y no tienes estilo”, supuestamente dijo Heard.

Dembrowski, de 61 años, quien ayudó a administrar la carrera de su hermano, dijo que ella reservaba una habitación de hotel adicional cuando la pareja viajaba, pensando en que Depp podría usarla en caso de que Heard peleara con él.

Las polémicas en torno a la pareja hicieron que Warner Bros despidiera a Depp de su rol como Gellert Grindelwald en 'Animales Fantásticos'. Foto: Andrew Medichini (Andrew Medichini)

Más detalles

La actriz de Aquaman se negó a firmar un acuerdo prenupcial, según contó Dembrowski. La afirmación de la hermana refuta las afirmaciones de los abogados defensores de Heard de que fue Depp quien decidió renunciar a un acuerdo prenupcial.

Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Heard interrogaron a Dembrowski sobre el uso de drogas de su hermano y le presentaron mensajes de texto que ella le envió en febrero de 2014 instándolo a “dejar de beber”, “dejar la cocaína” y “dejar las pastillas”.

Dembrowski dijo que no podía recordar el contexto y no pudo confirmar que le estaba diciendo a su hermano que dejara de consumir cocaína en el mensaje. “Entiendo que las palabras estaban allí, no recuerdo el momento”, dijo. “Probablemente no estaba bromeando, pero tal vez estaba repitiendo lo que otra persona me dijo que escribiera”.

Johnny Depp ha acusado a Amber Heard de haber defecado en su cama como venganza tras una pelea. Foto: AFP (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

El equipo de Depp hizo que Dembrowski hablara extensamente sobre su crianza y su madre, quien dijo que era física y emocionalmente abusiva. Ella le dijo al jurado que Depp nunca golpeó a su madre y que a menudo salía de la habitación cuando había problemas entre su hermano y su madre.

Por su parte, los abogados de Amber Heard afirmaron que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp, convertido según ellos en un “monstruo” por la droga y el alcohol. Heard “amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso, es el hombre del que se enamoró, pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas”, dijeron los abogados.

Dembrowski regresará al estrado el miércoles. Se espera que el juicio dure más de un mes y que, además de incluir el testimonio de Heard y Depp, haya una serie de otros nombres de alto perfil, incluidos Elon Musk y James Franco, para testificar.