Johnny Depp protagonizará película lejos de Hollywood, donde ha sido apartado

Johnny Depp fue desterrado de Hollywood pero no del cine internacional, o al menos eso es lo que parece.

En las últimas horas, medios internacionales han dado a conocer que el afamado actor estadounidense ya se prepara para comenzar el rodaje de una nueva película en Francia.

Este sería el debut de Depp en el cine francés. El actor vivió en ese país durante muchos años, por lo que maneja muy bien el idioma, según reportes de prensa.

Depp interpretará al rey Luis XV en el nuevo largometraje de la aclamada actriz y directora francesa Maiwenn, que aún no tiene título. Además, la cineasta acompañará al actor como protagonista de la cinta dando vida a la condesa Jeanne du Barry, última amante de ese rey.

Aunque se desconocen los detalles de la trama, sería una película biográfica del monarca y sus casi 60 años en el trono. Este rey es muy recordado, pues pasó de ser el bienamado de los franceses a ser de los menos queridos por sus constantes derroches y sus amantes.

El actor Johnny Depp no participa en ninguna película desde el 2020. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

La película de la directora francesa, conocida por filmes como Polisse y Mon Roi, se rodará en el Palacio de Versalles y otras locaciones de París.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta será producida por Why Not Productions; mientras que Wild Bunch International se encargará de las ventas en todo el mundo y de presentar el proyecto en el European Film Market del próximo mes de febrero en Berlín.

Tras los líos con Amber Heard

La película francesa marcaría el regreso de Johnny Depp a los sets de grabación, tras la polémica que se generó luego de que su exesposa Amber Heard lo acusara de violencia doméstica.

Además, a finales del 2020, el actor perdió un juicio contra el diario británico The Sun, que lo catalogaba como un marido violento con la estrella de Acquaman. Debido a esto, varios contratos que ya tenía firmados para protagonizar algunas producciones se cayeron y debió enfrentar el desempleo en Hollywood, que le cerró todas las puertas para regresar a la actuación.

Durante las tres semanas de audiencias, en julio del 2020, Depp se esforzó por demostrar que nunca le había pegado a Heard pese a la violenta relación que mantuvo la pareja, casada de 2015 a 2017. Por ende, quedó firme la sentencia contra el actor y se determinó que llegó a agredir a Heard en una docena de ocasiones y que la hizo “temer por su vida” hasta tres veces.

Meses después de la resolución, en marzo del 2021, el Tribunal Británico de Apelaciones rechazó admitir un recurso elevado por Depp contra el fallo.

La última película en la que Johnny Depp participó fue Minamata, filme del 2020 basada en la vida del fotógrafo de guerra W. Eugene Smith.