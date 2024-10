Flor Urbina manejó 12 horas para alejarse del huracán Milton en Florida: ‘Lo material se repone’

“Recibí varias llamadas diciéndome: ‘salga de aquí, esto va a ser una catástrofe’”. Ante la advertencia, la actriz y cantante Flor Urbina tomó sus cosas y junto a su hija adolescente y su mamá dejaron su casa, en Sarasota, Florida, este martes 8 de octubre.

Al igual que ella, miles de personas han dejado su casa en Florida ante la inminente llegada de Milton, un huracán que actualmente es categoría 4 y que avanza con vientos de 250 km/h.

Urbina, quien se mudó de Costa Rica a Estados Unidos en el 2021, ya le ha tocado enfrentar varios huracanes. Según recuerda, el más fuerte fue el huracán Ian, en 2022, que “impactó muy fuerte” el estado de Florida, pero en aquella ocasión solo fue un “susto”.

Flor Urbina salió este martes de su casa en Sarasota, Florida, un lugar que se afectará directamente por el huracán Milton.

“Fue categoría cuatro y varias amistades de aquí me decían que estábamos en zona segura y que no había nada que temer”, comenta.

En esta ocasión es diferente. De acuerdo con la exjueza de Dancing With The Stars, las personas que siempre decían que no había que preocuparse y que la prensa exageraba y asustaba, esta vez decidieron irse de la zona también.

De hecho, cuenta que “la mayoría de personas que conozco ya salieron de Sarasota hacia Miami o hacia el norte. Lo más lejos posible”. En su caso, recorrió varias horas en carretera con tal de llegar a un lugar seguro.

“Yo salí ayer (martes) y en el único lugar en el que había habitaciones estaba a casi 12 horas de manejo. Pudimos encontrar gasolina hasta casi 10 horas después en carretera y fue porque la cisterna estaba llegando al lugar en ese momento”, narra.

Ahora, Flor se encuentra en una zona catalogada como D, es decir, que no es de tanto riego. Según explica, las zonas de exigencia para evacuar en esta ocasión fueron A, B y C.

“Mi hija está conmigo y mi mamá, que estaba visitándonos. Logramos conseguir un lugar bastante lejos, porque todo, absolutamente todo, está lleno”, añade.

Sin embargo, Flor está tranquila, pues hizo caso a las autoridades y salió a tiempo de Sarasota, en la costa de Florida. Por lo material no se preocupa, ya que tiene claro que su vida, la de su mamá y la de su hija es lo más importante.

El deseo de Urbina es que aquellas personas que no han querido dejar sus casas en las zonas que serían afectadas por el huracán, se pongan a salvo, para que no corran riesgos, debido al impacto que las autoridades advierten que va a tener este fenómeno natural.

“Dios siempre pone ángeles para decirnos cuándo, cómo y dónde. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos o nos la jugamos con lo que queremos escuchar, yo soy obediente y agradecida ante lo que él me dice. Las cosas materiales siempre se reponen.... te lo digo por experiencia propia”, finalizó.