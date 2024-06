Ellie Goulding hizo de Costa Rica su segundo hogar: Este 2024 ha venido seis veces

Tal parece que Ellie Goulding encontró la inspiración en algo o alguien de Costa Rica. Así lo confirman las frecuentes visitas de la cantante al país.

De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), solo en los primeros cinco meses de este 2024, la intérprete de temas como Lights y Love Me Like You Do (famoso por ser el soundtrack del filme 50 sombras de Grey) ha estado en el país en seis ocasiones.

De hecho, la cantante británica, de 37 años, recibió el año nuevo en Costa Rica, pues no registra entrada a inicios del 2024, pero sí la salida el 5 de enero. Posteriormente, Goulding regresó a suelo tico el 14 de ese mismo mes y se fue el 20 de enero.

La cantante Ellie Goulding tiene 37 años y más de 14 millones de seguidores en Instagram. (Captura IG Ellie Goulding)

Las visitas continuaron en febrero, pues ingresó al país el 17 de febrero y se fue diez días después. Durante esta visita, medios internacionales captaron a la cantante en compañía del surfista tico Armando Pérez y surgieron los rumores de un posible amorío, ya que ella estaba recién separada de Caspar Jopling, con quien se casó en 2019.

Los rumores se avivaron a las semanas, cuando medios como The Sun, Cosmopolitan y Daily Mail captaron imágenes de la intérprete de Burn con el surfista costarricense. En ese entonces, vino del 23 de marzo al 5 de abril.

Luego volvió al país en abril y su última visita registrada fue en mayo.

Hasta ahora se desconocen las razones que motivan sus frecuentes visitas al país. Lo cierto es que ella forma parte de las celebridades que vienen con frecuencia. De hecho, sus visitas a Costa Rica no son de ahora. Así lo dejó claro en un post hecho en redes sociales en el Día de la Tierra 2023.

Shawn Mendes se ha dejado ver surfeando en las playas de Guanacaste. (Heiner Castillo/Captura Instagram)

“Tengo tanta suerte de poder visitar y hablar con comunidades en la primera línea del impacto climático, pero también de visitar los pozos más profundos de biodiversidad de la naturaleza. No siempre es un panorama sombrío. Miren a Costa Rica”, comenzó su post.

La cantante aplaudió que Costa Rica fuera “uno de los puntos más importantes de biodiversidad del planeta”.

“Costa Rica utilizó el dinero que las naciones suelen gastar en armas y lo invirtió en educación y conservación de la naturaleza (...). Inviertes en la naturaleza y en los jóvenes, y ellos te pagarán 10 o 100 veces más. Si sabemos esto, ¿por qué no hacerlo?”, finalizó la publicación en la que se le ve sonriendo al ver una mariposa posarse en su dedo.

Otros artistas que se han refugiado en el país son Shawn Mendes, quien ha dejado ver en redes sociales que le gusta visitar frecuentemente el país, específicamente la playa, donde se le ha captado en varias oportunidades.

Otro caso es el de la modelo brasileña Gisele Bündchen, quien pasa largas temporadas en el país, donde tiene incluso una casa en Santa Teresa de Cóbano. De hecho, en una entrevista con Vanity Fair, ella dijo que disfruta la sencillez del país.

Gisele Bündchen siempre publica fotografías disfrutando del mar.

“Mi sueño era criar a mis hijos aquí... No llegué a estar aquí tanto como me gustaría, pero ahora los traigo con más frecuencia”, dijo a la revista la modelo, quien siempre educó a sus hijos, Vivian y Benjamín, desde el hogar.

De hecho, cuando tenía 20 años y su carrera en el modelaje crecía rápidamente, convirtiéndose en una de las modelos mejor pagadas, Gisele comenzó a sufrir ataques de pánico. En ese entonces, su decisión fue visitar con más frecuencia Costa Rica.

A la lista de personalidades que han visitado el país en este 2024 se suman Antony Porowski, de Queer Eye; y la estrella de Vikingos, Katheryn Winnick. La actriz Alicia Silverstone y los tiktokers Juan Pablo Zurita y Lele Pons también han visitado el país en este primer semestre del año.