Elena Hidalgo sobre Miss Universo 2024: ‘Hice lo mejor que pude con lo que tenía’

Por cuarto año consecutivo, la representante de Costa Rica no logró obtener un puesto clasificatorio dentro del Miss Universo. Y si bien Elena Hidalgo guardaba la esperanza de romper esa racha este 2024, entre las 30 clasificadas iniciales no figuró su nombre.

Sin embargo, la costarricense dice que se siente orgullosa del trabajo que hizo durante el certamen internacional.

Así lo expresó en una historia que publicó en Instagram este domingo 17 de noviembre, tan solo horas después de que la danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024, en el certamen realizado en México.

Elena Hidalgo fue la primera madre costarricense en participar en el Miss Universo. (Captura IG)

“Costa Rica, hice lo mejor que pude con lo que tenía. Los amo. Estoy segura de que pronto tendremos una Miss Universo”, comenzó su mensaje.

Y pese a que a su reinado nacional todavía le queda camino por delante, la modelo mostró su apoyo desde ya a quien sea su sucesora en el 2025.

“A la que sea que venga, cuenta desde ya con mi apoyo. Tenemos una organización que nos respalda. Lamentablemente a veces el destino es así, de todos modos me siento agradecida y ganadora de estar aquí”, dijo.

Elena Hidalgo, de 32 años, hizo historia al coronarse el pasado 10 de setiembre no solo como la primera Miss Universe Costa Rica, sino que fue la primera madre y mujer mayor de 30 años de origen costarricense en participar en el Miss Universo.

“Pensé que esto no iba a suceder, porque las puertas se cerraron para mí en un momento de mi vida, que fue cuando me convertí en madre, pero cuando Dios tiene algo para uno, como dice el dicho: ‘Si no es para ti, ni aunque te pongas, y si es para ti, ni aunque te quites’. La verdad es que yo me traté de quitar por muchos años, pero aquí estoy, porque definitivamente era para mí. El camino no ha sido nada fácil, ha sido de mucho sube y baja, de mucha perseverancia, de decirme a mí misma: ‘Vamos para adelante, no te rindas’”, había expresado tras ganar el certamen local.