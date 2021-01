Lo cierto es que, más allá de opiniones, cada quien hace de su vida un florero y si a Patey no le importa el qué dirán o las dudas que pueden haber ocasionado sus decires --en especial, eventuales daños colaterales a su esposa e hijos-- pues él tendrá sus razones y aunque por el momento no entendemos de dónde provino tanta transparencia, lo primero que importa en la vida de cada uno, es lo que piensa y decide cada uno, no los demás.