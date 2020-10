-- (Sonríe ligeramente) Yo ya lo había hecho público en una entrevista que me hicieron hace unos años, en el ya desaparecido programa Y ahora qué, de Multimedios, cuando dos psicólogos me entrevistaron y terminé contando esos hechos. De hecho, fue en esa ocasión en la que mi familia se dio cuenta, yo nunca les comenté... Yo tenía siete años, estudiaba en la Buenaventura Corrales, me daban una peseta para gastar en los recreos y mis papás me pagaban una buseta donde viajábamos varios chiquitos para esos lados de Coronado y así. Pero un día me gasté toda la plata y en algo me atrasé, me dejó la buseta. No tenía como irme para la casa, ya eran como las 5 de la tarde y llegué toda inocente a preguntarle a un señor que estaba en la fila para el bus corriente, que si no me podía pagar el pasaje... entonces me dijo “Claro que sí mamita, pero primero venga, vamos a dar una vuelta”, me agarró de la mano, me metió al Parque Morazán y me sentó en el regazo.... yo sabía que era algo muy malo, pero nunca se lo dije a nadie. Y a los 11 años me volvió a pasar, con un conocido de la familia, que eso fue ya prácticamente una violación... yo honestamente he tratado de dejar esos episodios en el pasado y creo que logré separarlos, como poner esos recuerdos a un lado, no al frente de mi vida, y así creo haber logrado que algo tan terrible no me estropeara la vida, y tampoco las de mi familia.